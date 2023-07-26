Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen kültür turlarıyla her yaştan Esenlerli yazın tadını doyasıya çıkarıyor. Bursa, Çanakkale ve boğaz turlarıyla tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri görme fırsatını yakalayan vatandaşlar, günübirlik gezilerle keyifli vakit geçiriyor.

Esenler Belediyesi “Evliya Çelebi’nin İzinde” seyahat hareketiyle bu yaz da kültür turlarına hız kesmeden devam ediyor. Esenlerli vatandaşlar birbirinden güzel şehirleri gezerken aynı zamanda rehber eşliğinde tarihi ve kültürel mirası öğrenme fırsatı yakalıyor. Düzenlenen geziler çerçevesinde Esenlerliler, tarihi ve doğal güzelliklerle dolu ulu şehir Bursa, her bir karışı kahraman şehitlerimizin izini taşıyan ecdat yadigarı Çanakkale ve kadim şehir İstanbul’un herkese kendini hayran bırakan manzarası eşliğinde püfür püfür boğaz turunun tadını doyasıya çıkarıyor.

Vatandaşların gözdesi ‘ulu şehir bursa’

Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış ulu şehir Bursa, kültür turları çereçvesinde sık ziyaret edilen şehirlerden olmaya devam ediyor. Tarihi ve kültürüyle kendine hayran bırakan Bursa’da, Esenlerli vatandaşlar Cumalıkızık sokaklarında tarihe tanıklık ederken, Tophane’den ise şehri panoramik seyretme fırsatı buluyor. Yeşil Türbe’den Ulu Cami’ye kadar Bursa’nın önemli tarihi yapılarını ziyaret eden vatandaşlar, dönüş yolunda ise Koza Han’a uğruyor.

Çanakkale ruhu canlı tutuluyor

Çanakkale ruhunu tüm Esenler’de canlı tutmak amacıyla düzenlenen ‘Çanakkale Turları’yla Esenlerliler, Çanakkale’nin tarihi dokusunu yakından tanıyarak, vatanı uğruna canlarını feda eden şehitlerin kabirlerini ziyaret etme fırsatı buluyor. Vatandaşlar Çanakkale’de, Alçıtepe Sahra Hastanesi Müzesi’ni ziyaret ederken savaşın duygu dolu anlarını hissediyor. Savaş stratejisini idrak edebilecekleri Conkbayırı’ndaki mevzileri ziyaretlerinin ardından ise Kilitbahir’de düşmanın geçemediği eşsiz güzellikte boğazı seyrederken Çanakkale Abidesi’nde de günün anısına fotoğraf çektiriyor.

Boğazın mavi sularında unutulmayacak deneyim

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen boğaz turuyla, İstanbul Boğazı’nın masmavi sularında unutamayacakları bir gün geçiren Esenlerliler, rehber anlatımı eşliğinde hem öğrenip hem eğleniyor. Esenlerli vatandaşlar Boğaziçi’nin tüm doğal ve tarihi zenginliklerini gördükleri, boğazın tadına doyasıya vardıkları boğaz turuyla keyifli vakit geçiriyor.

“Evliya Çelebi’nin İzinde” Türkiye’yi adım adım gezmeye, şehirlerimizin nadide güzelliklerini görmeye devam ettiğimiz ‘Kültür Turları’na katılmak ve bu eşsiz deneyimi yaşamak için belediyenin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.