Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede bulunan yetim kızlara çeyiz desteğinde bulunmak amacıyla hayır çarşısı düzenledi. Çarşıyı ziyaret eden Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, emeği geçenlere teşekkür ederek stantları ziyaret etti.

Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan yetim kızlar için hayır çarşısı düzenledi. Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı’nda gerçekleşen hayır çarşısında, birbirinden güzel el emeği ürünler ve çeşitli lezzetler ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Yetim kızlara çeyiz desteğinde bulunmak amacıyla düzenlenen hayır çarşısını Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, AK Parti Esenler Kadın Kolları İlçe Başkanı Seval Güneş ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, vatandaşlarla bir araya gelerek stantları tek tek inceledi.

“Yuva kurmalarına destek olacağız”

Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı’nda sorumlu olarak görev yapan Asuman Sarı, “Hayır çarşımızda tekstil, mutfak ve yiyecekler olmak üzere geniş yelpazede ürün çeşitliliği mevcut. Burada çeyiz ürünlerimiz var. Birbirinden lezzetli yöresel yemeklerimizin satışını gerçekleştiriyoruz. Hayır çarşımıza ilgi hayli yüksek oldu. Çarşımızdan elde ettiğimiz gelir, ihtiyaç sahibi genç kızlarımızın olacak. Onların yuva kurmasına bir anlamda destek olacağız. Emeği geçen hanım kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.