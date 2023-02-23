Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Esenler Belediyesi’nin başlatmış olduğu yardım kampanyası büyük bir seferberlik halinde devam ediyor. Bin 750 konteynerlik mahallenin yapımına da başlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Esenler Belediyesi’nin başlatmış olduğu yardım kampanyası büyük bir seferberlik halinde devam ediyor. Bin 750 konteynerlik mahallenin yapımına da başlandı.

Asrın felaketi olarak kabul edilen büyük afetin hemen sonrasında organize olan Esenler Belediyesi’nin deprem bölgesine yönelik yaraları sarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Esenler Belediyesi’nin başlatmış olduğu yardım kampanyası büyük bir seferberlik halinde devam ediyor. Esenler Belediyesi depremin ilk günlerinde bir Belediye Başkan Yardımcısı ve 2 birim müdürü koordinesinde 30 kişilik arama kurtarma personelinden zabıta ekiplerine, ihtiyaç ve gıda malzemesi dağıtım görevlilerinden teknik ekiplere, aşevi ve sosyal market çalışanlarından Esenlerli gönüllülere kadar deprem bölgesindeki çalışmalara yaklaşık bin kişi, onlarca iş makinesi, afet ve acil durum araçları, muhtelif araç ve gereçle katkı sundu. İhtiyaç kadar Esenler Belediyesi personeli ve Esenlerli gönüllüler bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

19 bin metrekare kapalı alanda

Esenler Belediyesi, sorumluluğundaki Gölbaşı ve Besni’de 16 bin 500 metrekare kapalı alanda 4 lojistik merkez ile Aşevi, EDİM sosyal market ve kapalı Pazar yeri olmak üzere toplam 2.500 metrekare 3 ayrı büyük termal çadır ile hizmet veriyor. Esenler’de ise toplam 14 bin metrekare kapalı alanda deprem bölgesine gönderilen yardımların koordine edildiği lojistik merkez bulunuyor.

225 tır yardım malzemesi

Hayırseverlerin büyük desteği ile devam eden yardım kampanyasında şimdiye kadar Esenler Belediyesi’nin koordinesinde deprem bölgesine gıdadan, giyime, battaniyeden temizlik ve hijyen malzemesine, jeneratörden şofbene, ısıtıcıdan seyyar tuvalet ve banyoya kadar her türlü ihtiyacı kapsayan toplam 225 TIR malzeme gönderildi. Depremzedelere ulaştırılan yardımlar arasında 330 çadır, 100 bin koli gıda, 250.000 kilo un, 310 ton meyve, 28 bin 800 adet 5 litrelik su, 726 koli giyim eşyası, 38 bin adet battaniye, 25 bin uyku seti, 15.000 koli temizlik ve hijyen malzemesi, 300.000 kilo odun ve kömür, 5 bin 706 adet elektrikli ısıtıcı, 500 adet kömür sobası, bin adet şofben, 46 adet jeneratör, 114 adet seyyar tuvalet, 7 adet seyyar banyo, 3 bin adet mutfak takımı başta olmak üzere her türlü insani yaşam malzemesi yer aldı.

Her gün 10 bin kişilik sıcak yemek

Depremin ilk günlerinde Esenler Kızılay şubesi ile birlikte mobil araçlarla depremzedelerin beslenme ihtiyaçlarına cevap veren Esenler Belediyesi, kurduğu sabit aşevi ile her gün 10 bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunuyor. Aşevi tesislerinde aynı zamanda taziye kabul yeri ve mescit de bulunuyor. 24 saat hizmet veren ve günün her saatinde çay ve çorba bulunan Esenler Belediyesi Afet Yardım Merkezi, depremzedelerin her türlü ihtiyacının giderildiği ve yaralın sarıldığı bir mekân olarak büyük bir boşluğu doldurdu.

Sosyal market hizmette

Esenler Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden birisi olan ve 2009 yılından beri Esenler’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veren sosyal market EDİM (Esenler Dayanışma ve İyileştirme Merkezi) bir şubesini de Gölbaşı’nda açtı. Bu markete gelen vatandaşlar, gıdadan, giyime, temizlik malzemesinden çocuk oyuncağına kadar her türlü malzemeyi ücretsiz temin edebiliyorlar. EDİM sosyal market hayat normale dönene kadar hizmet verecek.

‘Alo Yardım’ hattı kuruldu

Esenler Belediyesi, sorumluluğunda bulunan ve depremde büyük hasar gören Gölbaşı’ndaki vatandaşlar için ‘Alo Deprem Yardım’ çağrı merkezi kurdu. Depremzedeler, 0530 387 94 18 numaralı telefon hattını arayarak ve aynı zamanda WhatsApp, Bip ve Telegram mesajları ile talepte bulunulabiliyor. Çağrı Merkezi ile Gölbaşı’ndaki depremzedelerin gıdadan giysiye, barınmadan ulaşıma kadar her türlü ihtiyacına, günün her saatinde hizmet veriliyor.

Bin 750 konteynerlik mahalle yapılıyor

Esenler Belediyesi bir taraftan depremzede vatandaşların her türlü acil insani ihtiyaçları için faaliyetlerini yoğun olarak sürdürülürken bir yandan da Adıyaman ve Gölbaşı’nda toplam bin 750 konteynerden oluşan mahalle kuruyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan ve kurulumuna başlanan konteynerler kısa sürede hizmet vermeye başlayacak.

Depremin yaralarının çok derin olduğunu ve aylarca, hatta yıllarca sürecek bir çalışma ile bölgenin ayağa kalkabileceğini söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Bu aziz millet tarih boyunca en derin yaraları sarmasını bilmiştir. İnşallah bu büyük yarayı da hep birlikte el ele, gönül gönüle vererek saracağız. Esenlerli hayırsever kardeşlerimiz başta olmak üzeri Türkiye’nin her bir tarafından bize güvenip yardım kampanyamıza büyük destek veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Milletimizin kadirşinaslığını bir kez daha gördük. Devlet yetkililerimiz ‘tamam’ diyene, deprem bölgesindeki yaralar sarılana, şehirlerimiz ayağa kalkana kadar yardıma devam edeceğiz” dedi.