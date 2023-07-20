Esenler Belediyesi, sıcak geçen yaz akşamlarını birbirinden keyifli etkinliklerle renklendiriyor. Esenler’de bir gelenek haline gelen yaz etkinliklerinin ilk gününde Tansu Can, 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde müzikseverlerle buluştu.

Evliya Çelebi Kültür Sanat Sezonu boyunca çok sayıda etkinliği sanatseverlerle buluşturan Esenler Belediyesi, düzenlediği yaz etkinlikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yazın enerjisini dolu dizgin yaşatacak unutulmaz bir programı meraklılarıyla buluşturan Esenler Belediyesi, 3. Açık Hava Tiyatro Festivali, gölet konserleri ve yazlık sinema gösterimlerine ev sahipliği yapacak. 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde gerçekleşen yaz etkinliklerinin ilk gününde Tansu Can, seslendirdiği türkülerle kulakların pasını sildi. Gölet konserlerinin ikinci gününde ise Sefer Boztaş müzikseverlerle buluştu.

Esenler yaz etkinliklerinde Yavuz Emin Kuruçaylı, Grup Ahir, İsa Yeşilyurt, Zübeyr, Hakan Yaşar, Mikail Karakaya, Turgut Vardi, Rüzgarlı Tepenin Çocukları, Hüseyin Yazan ve İlker Yakın, gölet konserleri ile Esenlerlilere müzik ziyafeti sunacak.

Sinema ve tiyatro gösterimleri

Yaz etkinlerinde ayrıca ‘Ayla’, ‘Bir Annenin Feryadı’, ‘Çöpçüler Kralı’, ‘Buz Devri Büyük Çarpışma’, ‘Şirinler: Kayıp Köy’ ve ‘Bizim İçin Şampiyon’ filmleri sinemaseverlerle buluşacak. Sinema gösterimleri, 25 Temmuz’da Ayla filmi ile start alacak.

Bu yıl 3’ncüsü düzenlenecek olan Açık Hava Tiyatro Festivali’nde ‘Çevrim Dışı Aile’, ‘Bir Evlilik Müzikali’, ‘Affedilmeyen’ ve ‘Deliriyorum Haberin Olsun’ adlı oyunlarla keyifli anlar yaşanacak. Tiyatro oyunlarının ilki olan Çevrim Dışı Aile, 10 Ağustos’ta sahne alacak.