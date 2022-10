Esenler Belediyesi, Prof. Dr. Bilal Kemikli’nin önderliğinde Süleyman Çelebi’nin eseri “Vasiletü’n-Necat (Mevlid-i Şerif) için “Bir Şaheseri Yeniden Okumak” adlı çalışmaya imza attı. Kitabın tanıtımı Esenler’de düzenlenen toplantıda yapıldı.

Vefatının 600. yılı vesilesiyle 2021-2022 kültür-sanat sezonunu mutasavvıf Süleyman Çelebi’ye atfeden Esenler Belediyesi, önemli bir çalışmaya daha imza attı. Çelebi’nin en önemli eserlerinden biri olan Vesiletü’n Necat (Mevlid-i Şerif), Prof. Dr. Bilal Kemikli’nin editörlüğünde farklı yazarlar tarafından yeniden okunup günümüzün bilgi birikimi ve felsefesiyle kaleme alınarak ‘Vesiletü’n-Necat Bir Şâheseri Yeniden Okumak’ adlı eserde toplandı. Kitabın tanıtım toplantısı Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi’nde yapıldı. Basın toplantısına Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu da katıldı. Eser, farklı disiplinlerin dil, teori ve yöntemlerinden hareketle Vesiletü’n-Necat (Mevlidi Şerif)’ın etrafında yeniden düşünmek, onu günümüzün düşünce ve tasavvuruyla yeniden okumak, böylece onu güncelleyerek günümüz insanının dikkatlerine sunmak amacıyla kaleme alındı. Esere Prof. Dr Bilal Kemikli, Prof. Dr. Sadettin Ökten, Erdal Çakır, Dr. Adem Apak gibi çok sayıda önemli isim katkıda bulundu. Titiz bir çalışmanın ürünü olan eser 7’den 70’e herkesin gönül coğrafyasında yer edinen ve Peygamber sevgisini konu alan Vasiletü’n-Necat’ı bilinen adıyla Mevlid-i Şerifi tüm yönüyle gözler önüne seriyor.

“Kültür ve inşası konusunda her türlü emeği ortaya koymaya inandık”

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu önemli bir eserin ilk cildini sundukları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız 1994 yılında Belediye Başkanı olduğunda o gün Türkiye’de yeni bir belediyecilik anlayışı ortaya çıktı, kavram olarak sosyal belediyecilik ortaya çıktı; sonra kültürel belediyecilik bunu devam ettirdi. O perspektifte baktığımızda belediyeciliğin sadece altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını, ana meselenin insanın ihyası olduğunu bizim belediyecilik anlayışımızla beraber ortaya çıktı. Bu çerçevede Esenler’de her türlü kültür ve inşası konusunda her türlü emeği ortaya koymayı, park bahçe hizmetlerinde ortaya koyduğumuz emek ve kaynak neyse onun daha fazlasını bu işlere koymak gerektiğine inandık. Bu inanmanın sonucunda ortaya çok önemli bir ürün çıktı siz mekanı inşa edebilirsiniz orayı kullanacak olan insandır; bu anlamda bir şey ortaya koymazsanız yaptığınız mekan hiçbir anlam ifade etmez. İlk başladığımız günden itibaren bu şehrin 5 dönüşüm alanını tespit etmiştik, en önemli dönüşümü birinci sıraya sosyal dönüşümü, ikinci sıraya kültürel dönüşümü koymuştuk. Şunu söyledik biz Esenler’in her türlü sosyal dokusuna hitap eden mutlaka bir ayak oluşturmamız gerekiyor ve zihin oluşturmamız gerekir. Bunu yaparken mekanın oluşturulmasından zihin inşasına kadar neler yapılacaksa bunların yapılması gerekir ki İstanbul’da yapılan istatistiklerde şunu görüyoruz; kültürel çalışmalara katılımın en yüksek olduğu ilçe Esenler bu da yaptığımız işin anlamlı olduğunu ve karşılık bulduğunu gösteriyor. Peki bunu ölçülebilir olarak neyle görüyoruz nasıl size yansıyor görmeniz gerekir. 2009 yılında suç işleme oranında ilk 3’te olan Esenler bugün ise en az suç işlenen dört ilçeden bir tanesi” ifadelerini kullandı.