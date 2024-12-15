Esenler Belediyesi tarafından Uluslararası Dünya Çay Günü’ne özel 40 çeşit çay ikramının yapıldığı program düzenlendi. Programda konuşan Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Dünyanın değişik yerlerinde çay var. Bizim çayımızı dünyadaki diğer çaylardan ayıran bir özellik var. Dünyada üzerine kar düşen tek çay bizim çayımız” dedi.

Esenler Belediyesi tarafından Dörtyol Meydanı’nda Uluslararası Dünya Çay Günü’ne özel vatandaşlara 40 çeşit çay ikram edildi. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda ilgiyle karşılanan Bakan Bak ve Başkan Göksu vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra kendi elleriyle çay ikram ettiler. Karadeniz türkülerini dinleyerek dev kazanlarda yapılan çayların tadına bakan vatandaşlar, keyifli zaman geçirdi. Programda çay budama etkinliğinin yanı sıra çay demleme teknikleri işin uzmanları tarafından anlatıldı. Dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilmiş 40 çeşit çay sergilenerek tanıtıldı. Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) eğitmenleri ise programda konser verdi. Öte yandan etkinlikte kurulan mini çay tarlasında Göksu ve Bak çay topladı.

“Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çayı toplayıp veriyorsunuz ve bedeli 1 ay sonra hesabınıza yatıyor”

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak “Karadenizlinin hayatında yer alan çay bizim için çok önemli. Rize Milletvekili olarak görev yaptığımızda çayla ilgili pek çok konuda sorunla uğraşıp, güzel şeyler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı’mıza teşekkür ediyoruz. Daha önce çayda alımlar olmayınca denize dökülüyordu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla çayı toplayıp veriyorsunuz ve bedeli 1 ay sonra hesabınıza bedeli yatıyor” şeklinde konuştu.

“Dünyada üzerine kar düşen tek çay bizim çayımız”

Programda çayla ilgili konuşmalarını yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu “Çay bizim kültürümüzde çok önemli bir yere sahip. Çay buluşma ortamının ana vesilesi. Çay bizim için bazen arkadaş, çay bizim için bazen derttaş, çay bizim için bazen ilham kaynağı. Çay bizim için gerçekten hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bizde belediye olarak bu ortamı hazırlayıp, kendi çayımızın vermiş olduğu sıcak iklime ev sahipliği yapmak istedik. Dünyanın değişik yerlerinde çay var. Bizim çayımızı dünyadaki diğer çaylardan ayıran bir özellik var. Dünyada üzerine kar düşen tek çay bizim çayımız. Bizim çayımızın üzerine düşen kimyasalları ayrıştırma işlevini kar yaptığı için yüzde yüz organik olarak sofralara geliyor” ifadelerini kullandı.

“Çok güzel vakit geçiriyorum”

Programa arkadaşlarıyla birlikte katılan Reyhan Yolyapan “Program çok güzel. Belediye her yıl böyle aktiviteler yapıyor. Katılıyoruz ve çok beğeniyorum. Arkadaşlarla burada buluştuk. Çok güzel vakit geçiriyorum. Müzik falan harika” dedi.