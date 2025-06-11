Esenler Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Yaz Spor Okulları, bu yıl da ücretsiz olarak kapılarını açacak.

Spor şehri Esenler, bu yaz da çocuklar ve gençler için dopdolu bir program hazırladı.

15 Haziran’da başlayacak Yaz Spor Okulları ile gençler, hem spor yapacak, hem arkadaşlar edinecek hem de yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirme imkanı bulacak. Futboldan voleybola, yüzmeden okçuluğa, karateden jimnastiğe, atletizmden masa tenisine kadar birçok branşta eğitim verilen Yaz Spor Okulları’nda dersler, alanında uzman eğitmenler tarafından güvenli ve modern tesislerde gerçekleştirilecek. Eğlencenin ve sporun bir araya geldiği bu programda çocuklar, sadece fiziksel becerilerini geliştirmekle kalmayarak özgüven, disiplin ve sosyal becerilerini de artırma fırsatı yakalayacak. Yaz Spor Okulları’na katılmak isteyen çocukların Esenler’de ikamet etmesi ve yaş grubuna uygunluk sağlaması yeterli olacak. 21 Ağustos’a kadar devam edecek eğitimlerde branşlar, öğrencilerin taleplerine ve tesis imkânlarına göre şekillenecek. Kayıtlar 14 Haziran’a kadar devam edecek.

BESYO Akademi’de kayıtlar başladı

Esenler Belediyesi tarafından hayalinde beden eğitimi öğretmenliği ya da polislik gibi meslekler olan gençler için hazırladığı BESYO Akademi’de kondisyon sınavlarına hazırlanan 14 yaş ve üzeri gençler için ara kayıt dönemini başladı. Haziran ayı sonuna kadar sürecek kayıtlarla birlikte gençler; parkur eğitimlerinden kros antrenmanlarına, TYT (Temel Yeterlilik Testi) desteğinden kişisel gelişim seminerlerine kadar birçok alanda destek alabilecek.