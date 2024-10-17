Türkiye’nin en büyük sokak futbolu organizasyonu olan 4. Esenler Sokak Ligi’nin lansman ve kura çekimi yapıldı. Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Devasa spor yatırımlarıyla yine en önde olan ilçelerden bir tanesi olmaya devam ediyoruz. Bu Sokak Ligi’nde de yüzlerce gencimiz futbol oynayacak” dedi.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Esenler Sokak Ligi’nin 2024-2025 sezonunun lansman ve kura çekimi Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde yapıldı. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, spor dünyasının önemli isimlerinden Ahmet Çakar, Erdoğan Arıkan, Emre Tilev, Sabri Ugan, Özkan Öztürk, Fırat Aydınus, siyasi temsilciler, 64 takım kaptanı ve çok sayıda yarışmacı katıldı. Esenler’de futbolun kardeşlik iklimini yayacak organizasyon neticesinde futbol tutkunları için heyecanlı bir dönemin de kapıları aralandı. Hem gençleri spora teşvik etmek hem yeni genç yıldızları keşfetmek için yapılan Esenler Sokak Ligi 3 ay devam edecek. Maçlar ise kamera ile çekilip esenlersokakligi.com’da yayınlanarak futbolseverlerle buluşacak. 64 takım arasında dereceye giren 1’inci takıma 50 bin, 2’inci takıma 40 bin, 3’üncü takıma ise 30 bin TL para ödülü verilecek.

“ Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız, İstanbul’un 964 Mahallesinde de sokak liglerini organize etme kararı aldı”

Programda konuşan Mehmet Tevfik Göksu, “Esenler’de Sokak Ligi’nin 4’üncüsünü yapıyoruz. Bu bize çok anlamlı bir katkı sağladı. Bu katkıdan yola çıkan Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız, İstanbul Gençlik ve Spor il Müdürlüğü’müz İstanbul’un 964 mahallesinde de sokak liglerini organize etme kararı aldı. Biz bunu 3 ay düzenliyoruz. Bir ay öncesinde heyecan başlıyor. 3 ay maçta, 3 ay sonra da kim kazandı kim kaybetti heyecanı devam ediyor. Yılın yarısı sokak ligiyle geçiyor” şeklinde konuştu.

“Yeni meşhur sporcularımızı ortaya çıkartacağız”

Spor konusunda imkanların sunulması gerektiğini savunan Başkan Göksu, “Sporun dilinde aynı duyguyu paylaşmak varsa bu kapıyı çok daha fazla açmamız gerekiyor. Bunu çok daha fazla heyecanlı hale getirmemiz, çok daha fazla imkanlar sunarak daha büyük bir katkıya dönüştürmemiz gerekir. Bu Sokak Ligi’ne 64 takımımız katılacak. Bugün kuralar çekilecek ve lig 3 ay sürecek. Baş hakemlerimizin denetiminde bu çalışmayı yapacağız ve sonunda ödül havuzumuzda ödüllerimizi vereceğiz. Bizim 1’inci ligde Erokspor’umuz var. Onlar kimlerin daha iyi olduğunu takip edecekler. Eserlerden çok meşhur futbolcularımız var ama belki yeni meşhur sporcularımızı ortaya çıkartacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu Sokak Ligi’nde de yüzlerce gencimiz futbol oynayacak”

Esenlerin devasa spor yatırımlarıyla en önde olan ilçelerden olduğunu dile getiren Göksu, “Ben göreve geldiğimde Esenler’de kültür tesisleriyle ilgili toplam koltuk sayımız 250 adetti. Esenler’de kültürel faaliyetleri yapmak için koltuk sayımız 11 bindir. İstanbul’da kültürel etkinliklerde salon doluluk oranı en yüksek olan ilçeyiz. Devasa spor yatırımlarıyla yine en önde olan ilçelerden bir tanesi olmaya devam ediyoruz. Bu Sokak Ligi’nde de yüzlerce gencimiz futbol oynayacak. Bir taraftan sporun heyecanını yaşarken, öbür tarafta da bu şehrin bir dayanışması ve tanışmasını gösterecekler. Bu gençlerimiz birbirleriyle dayanışma göstererek, sporun verdiği heyecan ve disiplin içerisinde bir başarıya imza atacaklar. Şimdiden takımlarımıza başarılar, hakemlerimize kolaylıklar diliyorum. Zaferlerle dolu başarılı bir lig bekliyoruz” diye konuştu.

“Esenler bizim içim bambaşka”

Yarışmaya takımıyla katılan İbrahim Kacı, “Belediyemizin 4’üncü programı. Güzel bir Sokak Ligi. Bizde takımımızla katıldık. Memnun kaldık. İstanbul’da ilçe olarak Esenler önde. Şimdiye kadar hiç bir ilçede böyle bir programlar yapılmadı. Esenler bizim içim bambaşka” dedi.