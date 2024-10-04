Esenler Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Esma Biltaci Anne Çocuk Kampüsü’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Esenlerli minik eller sokak hayvanları için kedi evleri yaptı.

Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan etkinlikte, çocuklar veteriner hekim eşliğinde sokak hayvanları hakkında bilgi aldı. Daha sonra, birlikte kedi evleri inşa eden çocukların heyecanı gözlerden kaçmadı. Yuva yaptıkları kedi evlerini sahiplerine ulaştırma anındaki mutlulukları görülmeye değerdi.

Esenler Belediyesi’nin Sokak hayvanlarına yönelik farkındalığı artırmayı amaçladığı bu program, veliler ve çocuklar tarafından büyük beğeni topladı. Etkinlik, hem eğitici hem de keyifli anlara sahne oldu. Çocuklar, can dostlarımız için güzel bir hatıra biriktirdi.