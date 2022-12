Esenler Belediyesi, doğumunun 150’nci yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy’u sempozyumla andı. Öğrencilerin sunum yaptığı oturumda Mehmet Akif Ersoy ve dönemin sosyolojisi anlatıldı.

Esenler Belediyesi, İstiklal Marşı’nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy’u doğumunun 150’nci yılında andı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen sempozyuma Kültür ve Turizm Eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Esenler İlçe Kaymakamı Adil Karataş ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu katıldı. Dönemin sosyolojisini anlamak ve genç nesillere anlatmak için Mehmet Akif Ersoy’un doğumunun 150’nci yılı sempozyumunun ilk oturumu yapıldı. Kültür ve Turizm Eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın sempozyumda moderatörlük yaptığı oturumda, öğrenciler Mehmet Akif Ersoy’la ilgili sunum yaptı. Esenler’de 16 lisede öğrencilerin katılacağı oturumlar, hafta boyunca devam edip 52 bildiri yayımlanacak. “Akif’in Çizgisi” Mehmet Akif Ersoy karikatür sergisi de Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde ziyaretçilere açık olacak.

“Kahramanlarımızı nesilden nesile anlatmamız gerekiyor”

Anlamlı bir günde bir arada olduklarını ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Aslında bir okul, çok şey öğrendik, çok şey öğretti bize, nefes aldığınız hayatta ne işe yarabileceğinizi, neler yapabileceğinizi; bir insanın kısacık ömrüne nelerin sığabileceğini bize öğretmiş büyük bir öğretmen. Aynı zamanda gün gelmiş camide çok iyi vaaz eden bir hoca, gün gelmiş savaş meydanlarında bütün milleti İstiklal harbi için mücadeleye çağırmış bir mücahid. Bize hayatın bütün unsurlarına eğilip öğretmiş büyük bir kahraman. Elbette her milletin tarihinde var olmuş kahramanları ortaya çıkartıp onları yaşatmak ondan sonra gelenlerin görevleri ve sorumluluğu. İşte bizde her birimiz konuşacağımız sohbetin konusunu yad edeceğimiz büyükleri ve kahramanlarımızı nesilden nesile aktarıp yol göstericilerimizi, yol gösterenleri unutmamak üzere, tarihin her sayfasında ve her gününde altın harflerle haykırıp güzel rüzgarlarla aktarmamız gerekiyor. Onların başında da Akif’imiz geliyor onun için başlatılan bu program Esenler’deki tüm çocuklarımız ve gençlerimizin katılımıyla hem tarihe bir yolculuk hem de bir ışık olacaktır” ifadelerini anlattı.