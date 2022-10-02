Esenler’de Dünya Kahve Günü kapsamında gerçekleştirilen “Kahveler bizden, keyifli dost sohbetleri sizden” etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte vatandaşlara kahve dağıtılırken, Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz sevilen şarkıları seslendirdi.

Esenler’de Dünya Kahve Günü kapsamında gerçekleştirilen “Kahveler bizden, keyifli dost sohbetleri sizden” etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte vatandaşlara kahve dağıtılırken, Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz sevilen şarkıları seslendirdi.

Esenler’de Dünya Kahve Günü Esenler Dörtyol Meydanı’nda kutlandı. “Kahveler bizden, keyifli dost sohbetleri sizden” etkinliği ile vatandaşlara kahve dağıtılırken, Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz sevilen şarkıları seslendirdi. Konser süresince devam eden kahve dağıtımına Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da katılarak vatandaşlara kahve ikram etti. Kahve dağıtımının ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Göksu, “Bugün Dünya Kahve Günü, bizde kahve çok önemlidir. Gel bir kahve içelim dedikten sonra aslında yüreğimizin hislerini de ortaya koyan türkülerimizdir. Çünkü türküler bize bazen hüznü, bazen mutluluğu, bazen de yüreğimizde geçen her şeyi anlatır. Onun için kahve ile türkü bir araya geldiği zaman tadından doyulmaz” dedi.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar hem ikram edilen kahvelerle hem de Orhan Hakalmaz konseriyle unutulmaz bir akşam yaşadı.