Esenler Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu Lisesi’nde 56 lisenin yarıştığı münazaranın kazananı belli oldu. 3 lisenin büyük finale kaldığı yarışmanın şampiyonu Kadıköy İmam Hatip Lisesi oldu.

Esenler Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu Lisesi’nde 56 lisenin yarıştığı münazaranın kazananı belli oldu. 3 lisenin büyük finale kaldığı yarışmanın şampiyonu Kadıköy İmam Hatip Lisesi oldu.

Esenler Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bu yıl ikinci kez İstanbul Liseler Arası münazara turnuvasına ev sahipliği yaptı. Esenler Belediyesi katkılarıyla düzenlenen “İstanbul Geneli 2. Münazara Turnuvası’na” çeşitli ilçelerden 56 farklı lise katıldı. Yarışmayı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Esenler Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Taşçı ve Abdülkadir Şengör de izledi. 24-25 Aralık tarihlerinde yapılan yarışmaların ardından İstanbul Erkek Lisesi, Haydarpaşa Anadolu Lisesi ve Kadıköy İmam Hatip Lisesi finale kalarak şampiyonluk için ter döktü. Öğrenciler yaptıkları münazara konuşmalarının ardından şampiyon Kadıköy İmam Hatip Lisesi oldu. Şampiyon öğrenciler ve hocası, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin tarafından kupa ve madalya verildi. Şampiyonlara ayrıca 5 bin lira para ödülüne layık görüldü. Münazaraya katılan diğer yarışmacılar ise madalya ve 2 bin 500 lira para ödülünün sahibi oldu.

“Tercümeler çok ciddi yapılmalı”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, güzel bir yarışmayı geride bıraktıklarını ifade ederek, “Konuşmacıların üslubu, tarzı, konuşmalarındaki heyecanları takdirlerin ötesinde ama konunun belirlenmesi konuşmacıların da üslupları tartışmaları fevkaladeydi. Çünkü anlaşılması ve anlatılması güç bir hadise var. 20. yy’ın ve 21. yy’a girdiğimiz bu günlerin filozofu yok felsefecisi var. Çünkü dünya deneysel ve nesnel yani determinist bir anlayışı hakim kıldığı için filozof değil felsefeci yetiştirdi. Dünya bunun için bir anlamda depresyonda diye söyleniliyor. Bir kimsenin bu anlamda kendini yetiştirirken teşekkür edip felsefi bir konuya başlaması aynı zamanda o konunun bir derinliğinin ifadesidir. Eğitimde şunlar tartışılıyor hepsini başımızın üzerinde tutuyoruz. İradeciler mi çok önemli; eğitimde iradeyi mi hakim kılmak lazım, eğitimde duyguyu mu hakim kılmak lazım, yoksa bilgiyi mi? Felsefede bunların adına entellektüalizm veya sansüalizm diye söylüyorlar. Bunların yanı sıra genç arkadaşlara bir tavsiyem var. Hayatınızda daima elinizin altında bir sözlüğünüz bulunsun özellikle batıdan bizim alanımıza çeviri yapılırken özellikle psikolojide çok ciddi hatalar yapılıyor. Determinizmin çevirisi yapılırken de karşılığı kadercilik değil, determinizm; belirlenmecilik demektir. Dolayısıyla maddi olduğu kadar manevilik de söz konusudur. Buradan vurgulamak istediğim tercümelerin çok ciddi yapılması gerektiği, çevirisini yaparken etimolojisine yani köken bilgisine bakmamız gerekiyor. Eğer bunu bilirsek doğru olana ulaşırız” ifadelerini kullandı.