Esenler Belediyesi tarafından “Filistin İçin Birlik ve Dayanışma Gecesi” düzenlendi. Etkinlikte Kur’an-ı Kerim okundu, Filistin için dua edildi.

Esenler Belediyesi tarafından “Filistin İçin Birlik ve Dayanışma Gecesi” etkinliği düzenlendi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda 30 Eylül 2000 yılında İsrail askeri işgaline karşı Filistin topraklarındaki yaygın protestolar ve ayaklanmalar sırasında öldürülen 12 yaşındaki Muhammed el-Durrah ile ilgili hazırlanan bir video izletildi. Daha sonra Kur’an-ı Kerim tilavet edildi. Esenlerli vatandaşların katıldığı program hoca Hakan Coşkun’un Filistin’de yaşananları ele aldığı sohbet konuşmasının ardından sona erdi.

Program öncesi konuşan Esenler Belediyesi Kültürel Etkinlikler Sorumlusu Fikret Bayraktar, "Yaklaşık iki haftadır İsrail’in hain saldırıları dolayısıyla Esenler Belediyesi olarak bir dizi etkinlikler yapmayı düşündük. İlki bugün Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek Kur’an-ı Kerim tilâvetlerinin ardından Filistin davasını kıymetli hocamız Hakan Coşkun’un dilinden dinleyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin meselesindeki tutumunun, duruşunun dünya basınında liderler arasında çok olumlu yankı bulduğunu anlatan Bayraktar, "Hala işi idrak edemeyen batılı liderler var. Bizler de Esenler’den vicdanın sesini yükseltmek için böyle bir programın icrasına başladık. Önümüzdeki haftalarda da bir dizi etkinlikler olacak. Önümüzdeki hafta sonu bir basın açıklaması olacak. Esenler’de yaklaşık 400 derneğin ‘Filistin Tek Yürek’ başlığı altında bir dizi etkinlikler olacak. Orada sanatçılar, müzisyenler Kudüs ve Filistin için yazılmış eserleri seslendirecekler. Hep bir ağızdan özgürlük için ve yaklaşık iki haftadır süren bu zulmün son bulması için dualar gerçekleştirilecek" diye konuştu.