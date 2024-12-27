Esenler Belediyesi tarafından 7 Ekim’de hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için “Vefa ve İstikametle Bir Ömür” isimli anma programı düzenlendi.

Esenler Belediyesi tarafından Milli Görüş Hareketi’nin önemli isimlerinden, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı olan ve 7 Ekim 2024 tarihinde hayatını kaybeden Mehmet Recai Kutan’ı anma programı düzenlendi. “Vefa ve İstikametle Bir Ömür” isimli program, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. TEKDER (Teknik Elemanlar Derneği) İstanbul Şubesi iş birliği ile düzenlenen programa Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, eski Adalet Bakanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, ESAM (Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) Genel Başkanı ve merhum Necmettin Erbakan’ın İTÜ’deki son öğrencilerinden İbrahim Ertan Yülek ile ESAM Genel Sekreteri Atik Ağdağ katıldı. Programın moderatörlüğünü ise Doç. Dr. Abdullah Demir yaptı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Recai Kutan’ın hayatının anlatıldığı video gösterimi yapıldı. Anma etkinliği, panel programı konuşmalarının ardından sona erdi.

“Büyük adamlarmış ki büyük sabırla yola çıkmışlar”

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Henüz daha üniversite yıllarında öğrenciyken o siyasi hareketin öncüleri olarak var olan ve her geldiğimde buluştuğumuz, görüştüğümüz, bize siyaseti ve siyasetin ahlakını, siyasetin ne anlama geldiğini anlatan direnci, inancı, heyecanı, enerjiyi veren önemli bir öncüydü. O videoyu izlerken dilimden dökülen cümle şu oldu; ‘Büyük adamlarmış.’ Büyük adamlarmış ki büyük ufuklarla yola çıkmışlar. Büyük adamlarmış ki büyük heyecanla yola çıkmışlar. Büyük adamlarmış ki büyük sabırla yola çıkmışlar. O gün onların sabrı, inancı ve gayreti olmamış olsaydı belki bugün biz başka şeyler konuşuyor olurduk. Bugün Türkiye’de çok önemli güzelliklerden bahsedebiliyorsak, bugün Türkiye’de çok büyük dönüşümlerden bahsedebiliyorsak, bugün Türkiye’de siyasetin paradigmasının değişiminden, sistemin paradigmasının değişiminden bahsedebiliyorsak geçmişte onların attığı imzanın çok önemli katkısı var. Geçmişte onların yapmış olduğu o yürüyüşün çok önemli katkısı var. Bunun için onun kişiliğinden daha çok o siyasi direnci ve dirilişi herhalde hepimize çok daha farklı anlamda yol ve ışık vermiştir. Recai ağabey tabi ki varlığı itibarıyla her gittiğinizde size farklı bir enerji, heyecan yükleyen bir kişiliğe sahipti” dedi.