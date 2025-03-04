Esenler Belediyesi’nin ev sahipliğinde "Fani" isimli fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.

Türkiye’nin tarihi zenginliği ile doğal güzelliklerinin buluştuğu "Fani" isimli fotoğraf sergisi Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde açıldı. Ressam ve fotoğraf sanatçısı Bünyamin Kara’nın yedi yıllık çalışmaları sonucu ortaya çıkan sergide 30 eser yer alıyor. Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, ressam ve fotoğraf sanatçısı Bünyamin Kara ile çok sayıda sanatseverin katılımıyla açılan sergi bir hafta boyunca gezilebilecek.

"İnsan hayatına ve mevsimlere odaklandım"

Fotoğraf çekimlerine İstanbul’da başladığını söyleyen sanatçı Bünyamin Kara, "Sivas, Kastamonu, Sinop, Bolu ve Edirne’de çekimler yaptım. Çekimlerde uzun pozlama ve çoklu pozlamayı kullandım. Fani fotoğraf sergisi benim ilk sergim ama aynı zamanda 19. kişisel sergim. Bu sergide zamanın geçiciliğine odaklanarak iki ayrı konseptte fotoğraflar çektim. Birinde mevsimlerin geçişine diğerinde de insan hayatının akışı üzerine odaklandım. Bu sergiyi yaklaşık yedi yılda hazırladım. Bana bu imkânı sunan Esenler Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum" dedi.