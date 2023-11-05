Esenler Belediyesi tarafından üniversiteli öğrenciler ve çeşitli okçuluk takımları arasında “Unicup Okçuluk Turnuvası” düzenlendi. Toplamda 100 sporcunun yarıştığı turnuvada konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Hayatınız okçuluğunuz gibi attığınız her bir okta hedefine ulaşan başarılı bir hayat olsun” dedi.

Esenler Belediyesi tarafından 15 Temmuz Millet Bahçesi Salon Sporları Merkezi’nde üniversiteli öğrenciler ve çeşitli okçuluk takımları arasında “Unicup Okçuluk Turnuvası” düzenlendi. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayıda yarışmacı katıldı. Turnuvada 10 üniversite takımı, 6 belediye kulübü, 8 okçuluk kulübünden olmak üzere toplam da 100 profesyonel sporcu yarıştı. Yarışmaya katılan milli sporcular kıyasıya mücadele etti. Turnuva “Klasik Yay Büyükler” ve “Makaralı Yay Büyükler” kategorilerinde gerçekleştirildi. Yarışmada birincilere 4 bin lira, ikincilere 3 bin lira ve üçüncülere 2 bin lira para ödülü ve madalya takdim edildi. Yarışma neticesinde dereceye giren sporculara ise madalya ve para ödüllerini Başkan Göksu verdi. Program sonunda yarışmacılar Göksu’nun yanında ok atıp hünerlerini sergiledi.

“Hayatınız okçuluğunuz gibi attığınız her bir okta hedefine ulaşan başarılı bir hayat olsun”

Turnuvada konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Okçuluk geleneksel sporlarımızda istikameti en çok belli olan sporlardan bir tanesidir. Okçuluk uzmanlık alanım değil ama dışardan okuduğum kadarıyla biliyorum. Bir okçuda olması gereken en temel vasıf ilk olarak istikametini iyi tayin edecek, ikicisi çok dikkatli olacak, üçüncü en hafif rüzgarda bile istikametinden sapmayacak. Hayatınız okçuluğunuz gibi istikameti düzgün, sağdan soldan gelen rüzgarlara savrulmayan, inandığınız ilkeleriniz ve değerleriniz üzerine sabit, hayatınız okçuluğunuz gibi attığınız her bir okta hedefine ulaşan başarılı bir hayat olsun. Hepinizi tebrik ediyor başarılar diliyorum” dedi.

“Bu tarz organizasyonların belediye tarafından yapılması daha özenli ve güzel oluyor”

Turnuvaya katılan sporcu İbrahim Gülaçar ise, “İzmir büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusuyum. 15 yıldır okçuluk yapıyorum. Milli sporcuyum. Çok güzel bir organizasyon. Madalya kazanmak bizim için önemli. 3’üncülük benim için teselli oldu. Daha iyisi için çalışacağım. Bu tarz organizasyonların belediye tarafından yapılması daha özenli ve güzel oluyor” şeklinde konuştu.

“Ödülümü aldım”

Okçuluk sporuyla 7 yıldır ilgilenen Gizem Özkan, “Okçular Vakfı’ndan katılıyorum. Güzel bir yarışmaydı. 1’inci oldum. Başkandan ödülümü aldım. Okçuluk güzel bir spor odağı geliştiriyor ve birçok faydası var. Okçulukla 7 yıldan beri ilgileniyorum. Birçok yarışmaya katıldım” ifadelerini kullandı.