Esenler’de aralarında husumet bulunan iki kişi arasında balkonda başlayan tartışma sokağa taşındı. Tarafların ayrılmasının ardından silahına sarılan şahıs, kardeşi için balkona çıkan husumetlisini vurdu. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam hayatını kaybetti.

Esenler’de aralarında husumet bulunan iki kişi arasında balkonda başlayan tartışma sokağa taşındı. Tarafların ayrılmasının ardından silahına sarılan şahıs, kardeşi için balkona çıkan husumetlisini vurdu. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam hayatını kaybetti.

Olay, Esenler Tuna Mahallesi 689. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Metin E., aralarında husumet bulunan Erhan Kaşa’ya balkona çıkarak küfür etmeye başladı. Evde oturduğu sırada sesleri duyan Erhan Kaşa da balkona çıkarak Metin E. ile tartışmaya başladı. Daha sonra aşağıya inen Erhan Kaşa ile Metin E. arasında kavga çıktı. Sokaktaki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı ve Erhan Kaşa evine çıktı. Kısa bir sürenin ardından Metin E., apartmanın önüne tekrardan geldi ve Erhan Kaşa’nın oturduğu binaya kurşun yağdırdı. Erhan Kaşa, kardeşi için endişelenerek 2. kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Metin E.’nin silahından çıkan kurşunlar Kaşa’ya isabet etti. Kaşa ambulansla hastaneye kaldırılırken, Metin E. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Erhan Kaşa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

“Kardeşine bakayım derken göğsünden vuruluyor”

Hayatını kaybeden Erhan Kaşa’nın yakını Ercan Atik, “Akşam saat 22-22.30 sıralarında mahalleden tanıdığımız bir insan alkol içmiş. Sürekli aynı olaylar yaşanıyordu. Küfür etmiş. Bizim dayıoğlu da aşağıya iniyor, aralarında küfürleşme başlıyor, münakaşa çıkıyor. Olayın ardından tekrardan geliyor hakaretlerde bulunuyor, ateş açmaya başlıyor. Erhan Kaşa kardeşine bakayım derken mermi göğsüne geliyor. Olduğu yerde yıkılıyor” dedi.