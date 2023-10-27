Esenler Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümüne özel ressam-oyuncu Haydar Şişman’ın eserlerinden oluşan “Cumhuriyet’in 100. yılında Kuva-yi Milliye Sergisi”ne ev sahipliği yapıyor. Şişman’ın yağlı boya çalışmalarından oluşan 23 eserden oluşan sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde 31 Ekim’e kadar ziyaret edebilecek.

Esenler Belediyesi Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılına özel anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Ressam- oyuncu Haydar Şişman’ın 23 eserinden oluşan “Cumhuriyet’in 100. Yılında Kuvâ-yi Milliye Sergisi”, geçtiğimiz hafta TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un katıldığı programla sanatseverlerin ilgisine sunuldu. 100 yılı aşkın bir süre önce yaşanmış bağımsızlık mücadelesinin ve dönemin ruhunun canlandırıldığı eserlerde tarihin sanatla iç içe geçişi gözler önüne seriliyor. Dönemin maddi ve manevi özelliklerinin titizlikle incelendiği eserler, milli tarihimize merak duyan tüm sanatseverlerin ilgisine sunuluyor. Ayrıca Şişman’ın eserlerine ithafen edebiyatçı yazarlar tarafından deneme ve öykü türünde yazıların kaleme alındığı sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde, 31 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

"Sergi 10 yıllık projemdi"

Serginin 10 yıllık bir proje olduğunu kaydeden Şişman, “20 yıldır böyle bir şey yapmayı planlıyordum. Önce 19 Mayıs 2019’u düşünmüştüm. Fakat Cumhuriyet’in 100. yılında böyle bir sergi yapmanın daha büyük bir iş olacağını düşündüm. Genel olarak sergide bir konu bütünlüğü var. Hepsi neredeyse aynı döneme ait” dedi.

"Hocalı Katliamı’na da değindim"

Şişman sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm eserler benim için özel. Aynı bir anne babanın çocukları gibi. Bugünlerde üzerimizde Filistin ile ilgili bir hüzün var. Sanki biz bir şeyleri eksik yapmışız gibi bir duygu içindeyim. Belki burada bir Filistin resmi olmadığı için kendimi suçladığım anlar olmuştur. Sergide Hocalı Katliamı ile ilgili iki tane resim var. Filistin’i de bu sürecin dışında görmedim hiçbir zaman. Bundan sonraki sergilerimizde onu da dâhil edebiliriz. Çok gururluyum. En büyük isteğim insanların eserleri incelerken biraz kafa yormaları. Herkesin buradaki duyguyu, kaygıyı ve derdi içselleştirmesini isterim.”