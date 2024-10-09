Esenler Belediyesi, TÜBİTAK, Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Esenler Bilim Merkezi iş birliğiyle “Bilim ve Uzay Şenliği” düzendi. Etkinlikte teknolojiye ilgi duyan yüzlerce öğrenci keyifli dakikalar yaşadı.

Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Bilim ve Uzay Şenliği”nde teknolojiye ilgi duyan yüzlerce öğrenci bir araya geldi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, protokolün açılış konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların bitmesiyle birlikte sahneye çıkan müzik öğretmenleri, enstrümanlarını çalıp şarkı söyledi. Ardından protokolün kurdele kesmesiyle programın açılışı yapıldı. Programa öğretmenleriyle gelen öğrenciler, alana kurulan etkinlik çadırlarında vakit geçirdi. 12 Ekim’e kadar devam edecek etkinlikte sergi, çalıştay, seminer, gösteri, söyleşi ve atölye çalışmaları yapılacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim öğrencileri için yapılan etkinlik, bilime karşı olumlu bir bakış açısı geliştirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Öte yandan 4 gün sürecek programda akademisyenler tarafından bilimsel okuryazarlık eğitimleri verilerek, bilimsel etkinlikler de yapılacak. Etkinlik boyunca alanında uzman atölye liderleri tarafından deneysel gözlemler, milli havacılık, uzay çalışmaları, sanat ve artırılmış gerçeklik uygulamaları gibi birçok farklı alanda toplam 46 atölye çalışması gerçekleştirilecek.

“Okullar geleceği planlayan, inşa ve ihya eden en büyük kurumlardır”

Programda konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, “Okullar geleceği planlayan, inşa ve ihya eden en büyük kurumlardır. Geleceğin bilgisiyle donanıp teknolojiyi yakalamak, insani değerlerle çocuklarımızı buluşturmak eğitim öğretim hayatının vazgeçilmezidir. Bu müfredatta çocuklarımızın becerilerini ön plana çıkartacak ve onlara ortam hazırlamak bizim asli görevimizdir” dedi.

“Diğer milletler içerisinde öne çıkmamızı sağlayan şey bilim ve teknolojidir”

Konuşmasında teknolojinin önemine değinen Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya, “Diğer milletler içerisinde öne çıkmamızı sağlayan şey sahip olduğumuz ilim, bilim ve teknolojidir. Son zamanlarda bu konuda mesafe katettik ama hala çok mesafeye ihtiyacımız var. Bu tür etkinliklerin Esenler’in çocukları açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, hocalarımız, atölyedeki rehberlerimiz, gençlerimizin ilgi duyacağı bilim ve teknoloji alanında gelecekte varlığımızı muhafaza etmesini istiyorlar” şeklinde konuştu.

“Burada çok güzel vakit geçirdik”

Etkinlikte güzel vakit geçirdiğini belirten öğrenci Mariya Hacıhasan, “İlk önce ortaokuldakilerin yaptığı etkinlikleri inceledik. Sonra ülkelerin bulunduğu haritaları yapbozlarla birleştirdik. Teleskoptan baktık. Buradaki çadırda gezegenleri izledik, gezegenlerle tanıştık. Burada çok güzel vakit geçirdik. Güzel bir etkinlik. Düzenleyenlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Buradaki etkinlik çocuklara çok faydalı”

Programa öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla birlikte gelen Yavuz Selim Kış, “Burada harita yaptık. Buradaki etkinlik çocuklara çok faydalı. Program çok güzeldi. Her tarafta bir şeyler öğretiliyor. Programı düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programa Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert ve çok sayıda öğretmen ile yüzlerce öğrenci katıldı.