Esenler’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 27 aranması olan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri genel asayişin sağlanması ve işlenen suçların faillerinin yakalanmasına yönelik Esenler’de çalışma yaptı.

"Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "dolandırıcılık" suçlarından olmak üzere 27 aranma kaydı olan, H.B.K. isimli şüpheli Oruçreis Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahsın polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.