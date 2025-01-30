Esenler Belediyesi tarafından Türkiye ve dünya gündemini yakından ilgilendiren konu başlıklarının alanında uzman isimler tarafından ele alındığı “2. Gündeme Dair Düşünceler” isimli seminer programı düzenlendi. Seminerde, gazeteciler gündemle ilgili görüşlerini ve izlenimlerini paylaştı.

Esenler Belediyesi, Türkiye ve dünya gündemini yakından ilgilendiren en güncel konuların alanında uzman isimler tarafından masaya yatırıldığı “Gündeme Dair Düşünceler” adlı seminer dizisine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Esenler Gençlik Merkezi’nde 2.’si düzenlenen programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, gazeteciler Cem Küçük, Hadi Özışık, Güngör Yavuzaslan ve birçok vatandaş katıldı. Seminerde, “Son gelişmeler ışığında Orta Doğu ve İsrail’in geleceği ne olacak?”, “Esed rejiminin çökmesiyle Orta Doğu’da değişen dengeler nasıl şekillenecek?” ve “Gazze’de ateşkesin sürekliliği sağlanabilecek mi?” başlığıyla Hadi Özışık moderatörlüğünde gazeteciler konuya ilişkin görüşlerini paylaştı. Program sonunda katılımcılar, gazetecilere merak ettikleri soruları yöneltti.

“Perde arkasında bir organize güç, Türkiye görünüyor”

Programda konuşan gazeteci Cem Küçük, “Tevfik Göksu Başkan’a teşekkür ediyorum. AK Parti 2002’de geldi ve Eski Türkiye’yi yaşı yetenler biliyor. Ben 1997-1999 arası otogarda çalıştım. O zaman buralar berbattı. Daha sonra buralara geldik. Buralar hakikaten cennete döndü. Esenler bugün Türkiye’nin altyapı olarak mükemmel bir yer. Türkiye’nin geldiği yer de öyle. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda özellikle bizim uzmanlığımız olan dış politikada muazzam işler yapıldı. Bugün Türkiye, dış politikada tam 14 ülkede aktif olarak çok etkili. Katar, Somali, Çad, Bosna Hersek, Azerbaycan, Türkmenistan, Suriye, Libya gibi yerlerde. Eskiden Türkiye’de şöyle bir öğrenilmiş çaresizlik vardı: ‘Her şeyi Amerika yapar, İsrail yapar, İngiltere yapar. Türkler bir şey yapamaz, Müslümanlar bir şey yapamaz. Türkiye bir şey yapamaz’ gibi bir algı vardı. Suriye Milli Ordusu ve Ahmed eş-Şara’nın organizasyonuyla Esad rejimi devrildi. Bunların perde arkasında bir organize güç olarak Türkiye olduğu görülüyor. Bunu da dünya kabul ediyor” dedi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve isimsiz kahramanların yaptığı bir zeka harekatı var”

Programda Suriye’deki gelişmeler ile ilgili konuşan gazeteci Güngör Yavuzaslan, “13 yıldır Esad’a karşı savaşan silahlı gruplar, 13 yılda deviremediler de 13 günde nasıl gönderdiler? 27 Kasım’da İdlib’den çıkan silahlı gruplar, bunlara Fırat Kalkanı bölgesindeki Türkiye’nin desteklediği diğer silahlı gruplar katıldı. İlk önce 24 saatte Halep’i ve 8 Aralıkta Şam’ı kontrol edilen bu 13 gün nasıl oldu? Cumhurbaşkanı’ndan, Hakan Fidan’ına, İbrahim Kalın’a ve isimsiz kahramanların yaptığı bir zeka harekatı var. Bunu en iyi Putin itiraf etti. Trump itiraf etti. Ukrayna savaşında Rusya, Suriye’deki etkisini kaybetti. Asker çekmek zorunda kaldı. Para harcayamadı. Esad’ın en büyük küresel destekçisi zayıfladı. İkinci destekçisi olan İran, Hizbullah’ın İsrail savaşında zayıflaması ve sahadan çekilmesinden dolayı özellikle Halep etrafında zayıfladı. Bundan sonra Esad ordusunda muhalifler arasında görüşmeler başladı” dedi.