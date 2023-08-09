Esenler Topkule Kışlası’ndaki ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale devam ederken yangına sebebiyet verdiği söylenen madde bağımlısı şahıs devriye atan polis tarafından yakalandı.

Havuzdan çıkamayan iki köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti Havuzdan çıkamayan iki köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Yangın, saat 12.30 sıralarında Topkule Kışlası’ndaki ağaçlık alanda meydana geldi. Ağaçlık alanda yangın çıkması üzerine asker tarafından müdahale edilmeye başlandı. Yangına müdahale devam ederken olaya sebebiyet verdiği söylenen madde bağımlısı bir şahıs devriye atan polis tarafından olay yerinde yakalanıp polis merkezine götürüldü. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.