Esenler Belediyesi’ne ait Radyo Esenler’de geleceğin radyo programcılarının yetiştirme amacıyla hayata geçirilen ve 3’üncüsü düzenlenen Esenler Radyo Akademisinin mezun öğrencileri sertifikalarını aldı.

Esenler Belediyesi, geleceğin iletişimcilerini yetiştirmek adına alanında uzman isimlerle birbirinden yetenekli gençleri Esenler Radyo Akademisi’nde buluştu. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Esenler Radyo akademisinde mülakattan geçen öğrenciler 9 Eylül’de duayen isimlerin eğitimi ile beraber 5 hafta süren teorik eğitimlerini bitirerek Esenler Radyo Akademisinden mezun oldu. Mezun olan öğrencilere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Metin Erol’un yanı sıra öğrencilere eğitim veren çok sayıda radyo programcısı katıldı. Sertifikalarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Metin Erol ve duayen radyocu eğitmenlerinin elinden alan öğrenciler ise Radyo Esenler’de bir yıl boyunca çeşitli yayınlar yaparak teorideki bilgilerini uygulamayacaklar.

Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Metin Erol, “Ben 2016 yılında üniversiteden mezun oldum. Mezun olduktan sonra farklı iş görüşmelerine gittim ve SETA vakfında ben işe başladım ve mülakatımı da Fahrettin Başkan’la birlikte yapmıştım. Tabii o zaman kendisi SETA İstanbul Genel koordinatörüydü. Benim özgeçmişimde Fahrettin Hoca’nın dikkatini çeken şey şu olmuştu. Üniversite yıllarında yapmış olduğum kulüp faaliyetleri ve bu kulüp faaliyetleriyle birlikte katılmış olduğum bu nevi akademik programlar. Burada yapmış olduğum, orada göstermiş olduğum emeğin bir karşılığı olarak SETA’da benim kariyerim başladı. Bir Think-Tank olarak 5 buçuk yıl burada çalıştım. Ve yine bu süre zarfı içerisinde yapmış olduğum bu nevi etkinlikler ve katılmış olduğum bu nevi faaliyetlerden dolayı bugün bulunmuş olduğum pozisyondayım. Dolayısıyla bunlar çok kıymetli. Burada kendinize yatırım yapıyorsunuz. Öncelikle bunun lütfen farkında olun. Mutlaka farkındasınızdır ama hani bu bir tohumdur. Atarsanız biter bitmez. Cenabı Allah’ın takdiri ama hiçbir emek zayi olmuyor. Bunu lütfen unutmayın. Tabii yine bu akademi düzenleyen Sayın Esenler Belediye Başkanımız Tevfik Bey’e de ben tekrardan teşekkür etmiş olayım” şeklinde konuştu.

Radyoculuğun Türkiye’de ölmeyeceğini hala yüksek dinleme değerlerine sahip olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Erol, “Biraz önce üstatlarımızla konuşmanın arasında belirtti. Radyoculuk ölüyor mu? Radyoculuk yok oluyor mu? Gibi tartışmalar var. Bunlar hem ulusal hem de uluslararası literatürde iletişim çalışmalarında da karşımıza çıkan tartışmalar. Fakat ben buna katılmıyorum. Yani 2000 yılı sonrasında bir kırılma gerçekleşti. Hem dijital anlamda dijitalin yükselmesi konvansiyonel medya araçlarına olan talebin düşmesiyle ilgili bir tartışma söz konusu ama son veriler bize gösteriyor ki ben de özel kalem ekibinden istemiştim buraya gelmeden önce radyo dinleme verileri oldukça yüksek Türkiye’de ve bence bu devam edecektir. Özellikle İstanbul trafiğinde en çok başvurduğu kadınlardan bir tanesi malumunuz radyo kanalları olmuş oluyor. Bir de sesin başka bir etkisi var. Yani evet görsellik önemli ama bilirsiniz. Mesnevi Şerif, Hazreti Mevlana efendimiz dinle diye başlıyor. Bunun mutlaka bir hikmeti olduğunu düşünüyorum” dedi.