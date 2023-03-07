Esenler Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Berat Kandili programı düzenledi. Şehir Ekranı TV’de canlı olarak yayınlanan programda, Kur’an-ı Kerim okundu, afetzedeler depremde hayatını kaybedenler için hep birlikte dualar etti.

Esenler Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Berat Kandili programı düzenledi. Şehir Ekranı TV’de canlı olarak yayınlanan programda, Kur’an-ı Kerim okundu, afetzedeler depremde hayatını kaybedenler için hep birlikte dualar etti.

Esenler Belediyesi, af ve mağfiret gecesi olan Berat Kandili’nde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde program düzenledi. Hz. Ali Camii’nde gerçekleşen programda Suudi Arabistan’da Kur’an-ı Kerim’i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda ezan dalında birinci olan Muhsin Kara Kur’an-ı Kerim okudu. Grup Ravza ise seslendirdiği Mevlid-i Şerif ve ilahilerle gönüllere dokundu. Afetzedelerin de katıldığı programda büyük afette hayatını kaybedenler için dualar edildi. Duygu dolu anların yaşandığı program, Esenler Belediyesi yayın organı Şehir Ekranı TV’de canlı olarak yayınlandı.