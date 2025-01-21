Esenler Belediyesi’nin inşa ettiği ‘Esenler Gençlik Köyü’, bu hafta sonu Esenlerli gençlere kapılarını açtı. İlk kış kampını tamamlayan gençler, keyifli hatıralar biriktirerek kampı mutlu bir şekilde sonlandırdı.

43 bin metrekarelik bir alanda kurulan ve Esenlerli gençlerin yıl boyunca kamp yapmasına imkan sağlayan Esenler Göktürk Gençlik Kampı, ilk misafirlerini ağırladı. Aynı anda 100 gencin konaklayabildiği, sosyal tesisleri ve geniş imkânlarıyla dikkat çeken kamp, gençler doğa ile iç içe unutulmaz bir deneyim yaşadı. İstanbul’un içinde, doğanın kucağında bu yeni kamp alanıyla birlikte Esenlerli gençler, kamp tecrübelerini yepyeni bir seviyede taşıdılar.

43 bin metrekarelik alanda her şey düşünülmüş

Kamp alanı, 43 bin metrekarelik geniş bir alanda hizmet veriyor. Futbol, voleybol, tenis ve basketbol sahaları, heyecan dolu karşılaşmalara sahne olurken; gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan projede çalışma ofisleri, toplantı salonları ve eğlence merkezi gibi birçok imkân da yer alıyor. Gençlerin doğanın tadını daha konforlu bir şekilde çıkarabilmesi için 45 metrekare genişliğinde ve 3 kişilik olarak tasarlanan 41 adet bungalov hazırlanmış durumda. Esenler Göktürk Gençlik Kampı, her detayıyla gençlere unutulmaz bir kamp deneyimi sunmaya devam edecek.