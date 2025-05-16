Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Esenler Gençlik Günleri, 16-19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Gençlik Günleri etkinlikleri başladı. Bu yılki etkinlikler ilk olarak Düzce Melen Çayı’nda yapılan rafting faaliyetiyle başladı. Gençler, Melen’in serin sularında akıntıya karşı kürek çekerek hem eğlendi hem de takım ruhunu deneyimledi.

Aynı saatlerde, "Rota Oluşturuldu" projesi kapsamında başka bir grup genç ise Amasra’da doğal ve tarihi güzelliklerini keşfe çıkarak, bir gezi deneyimi yaşadı.

Gençlik Günleri’nin açılış gününde bir diğer etkinlik ise yaklaşık iki haftadır süren Esenler Liseler Arası Futbol Turnuvası finali oldu. Esenler Erokspor Stadyumu’nda, Atışalanı Anadolu Lisesi ile İbrahim Turhan Anadolu Lisesi arasında gerçekleşen karşılaşma, normal sürede berabere bitti ve penaltı atışlarına uzadı. Kıran kırana geçen finalin galibi Atışalanı Anadolu Lisesi oldu. Turnuva sonunda dereceye giren takımlar ödüllerini Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun elinden aldı.

Turnuvanın ilk günü renkli geçti

Günün diğer spor etkinliği ise Uzak Doğu Sporları Wushu Turnuvası oldu. Genç sporcuların katılımıyla gerçekleşen turnuvada, heyecan dolu müsabakalar sahne oldu. Karşılaşmalar gençlik günlerinin ikinci gününde de devam edecek. Esenler Gençlik Günleri, 19 Mayıs’a kadar dolu programlarla devam edecek. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen etkinlikler, her gün farklı sürprizlerle gençlerle buluşacak.