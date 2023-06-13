Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki Adnan Kaptan İlköğretim Okulu anasınıfı öğrencileri jandarma personelini ve ekipmanlarını yakından tanıdı.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü nedeniyle öğrenciler Esenköy Jandarma Karakol Komutanlığı‘nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Jandarma personelleri öğrencilere oyuncak, jandarma şapkası ve çeşitli ikramlarda bulundu. Jandarmanın gururu Mersi isimli köpek de öğrencilere kısa bir gösteri yaptı. Jandarmanın görevleri ve yaptığı işlerle ilgili bilgiler verilen öğrencilere jandarmanın korkulması değil güvenilmesi gereken bir kurum olduğu anlatıldı. El emekleri ile yaptıkları “Jandarmayı Seviyoruz” pankartını hediye eden çocuklar ayrılırken bir daha gelmek için söz aldı.