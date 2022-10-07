Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde AK Parti ve MHP belde teşkilatları istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde AK Parti ve MHP belde teşkilatları istişare toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti Belde Başkanı Mehmet Kaptan ve yönetimi MHP Belde Teşkilatı’nı ziyaret etti. Her iki partinin belde teşkilat yönetimlerinin hazır bulunduğu ziyarette istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda beldede Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket edilmesi yönünde görüş birliğine varıldı.