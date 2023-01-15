Yalova’nın Çınarcık ilçesine Esenköy beldesinde belediye ekipleri Liman içi mevkiinde çalışmalarını sürdürüyor. Esenköy Belediyesi ekipleri bölgede araçlar için yol genişletme çalışması gerçekleştirilirken bir yandan da yaya kaldırımları düzenleniyor. Çalışmalarda sona gelinen Liman içinde yeni düzenlemeler güzel görüntüler oluşturuyor.

Esenköy Liman içinde gerçekleştirilen yol genişletme, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmalarında sona gelindi.

Bağatar, Bakan Kirişçi ile Çağlayan Barajı Projesi’ni görüştü

Bağatar, Bakan Kirişçi ile Çağlayan Barajı Projesi’ni görüştü

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