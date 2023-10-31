Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 16 sınıflı lisenin yapımı için Yalova Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile belediye arasında protokol imzalandı.

Yalova Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen protokole Vali Hülya Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel imza attı. Protokol töreninde konuşan Vali Kaya, “Ben başkanıma güveniyorum. 16 sınıflı bu okulu yardımlarla devletin tek bir kuruşunu harcamadan yapacak. Biz de kendisine tam olarak güveniyoruz. Bugün bu protokolü imzalıyoruz. En kısa süre içinde de okulu yaparak bize teslim edecek. Başkanımızın belediye binası gibi modern bir bina yapacağına olan güvenimiz de tamdır. Okullara ve belediyelere de örnek olsun” dedi.

Müdür Akmeşe ise Esenköy’de bulunan ve planlarda eğitim alanı olan bölgede gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Belediyenin okulu yapmakta istekli olduğuna dikkati çeken Akmeşe, “Biz de Milli Eğitim Bakanlığımızdan gerekli protokol onayımızı aldık. Bu okulumuzun resmi ilk adımızı bugün atıyoruz. İnşallah Esenköy beldemize ihtiyaç duyduğu 16 sınıflı lisesi Esenköy Belediye’mizin öncülüğünde kazandıracağız” diye konuştu.

Başkan Mehmet Temel ise okulun temelinin 1 hafta içinde atmak istediklerini söyledi.