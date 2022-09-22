Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaşayan öğrenciler, belediye tarafından sağlanan ücretsiz servis hizmetiyle okullarına ulaşımlarını sağlıyor.

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaşayan öğrenciler, belediye tarafından sağlanan ücretsiz servis hizmetiyle okullarına ulaşımlarını sağlıyor.

Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel’in son yerel seçimlerde göreve gelmesiyle belde yaşayan öğrencilere ücretsiz okul servisi hizmeti sağlanmaya başlandı. 2019 yılından bu yana belediye tarafından verilen hizmet çerçevesinde bu yıl 8 okul servis aracı ile öğrenci taşımacılığı gerçekleştiriliyor.

Beldedeki 200 öğrencinin ücretsiz olarak kullandığı hizmet çerçevesinde 3 araç Yalova merkez, 4 araç ise Çınarcık ilçesindeki okullara servis çekiyor. 1 araç da Esenköy içinde hizmet sunuyor.

Veliler ve öğrenciler Belediye Başkanı Mehmet Temel’e verdiği bu hizmetten dolayı teşekkürlerini sundu. Veliler verilen hizmet ile aile ekonomisine büyük katkı sağlandığını ifade etti.