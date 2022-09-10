Gümrük Muhafaza ekipleri, Esendere Gümrük Kapısı’nda bir tırda 512 kilogram eroin ele geçirdi.

Gümrük Muhafaza ekipleri, Esendere Gümrük Kapısı’nda bir tırda 512 kilogram eroin ele geçirdi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde gümrük kapılarından Türkiye’ye giriş ve çıkış yapan araçlar risk faktörleri gözetilerek sürekli olarak analiz ediliyor. Sistemlere şüpheli olarak işlenen şahıslardan birinin ülkeye getireceği araca ilişkin alınan uyarı Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi. Esendere gümrük sahasına giriş yapan bir tır, Gümrük Muhafaza ekiplerince takip edilerek x-ray taramasına yönlendirildi. Yapılan taramada tespit edilen yoğunluk üzerine narkotik dedektör köpeği ile arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeğin de yüke tepki vermesi üzerine araç boşaltıldı ve yapılan detaylı aramada paketlerden bazılarının farklı ağırlıkta ve işaretli olduğu görüldü. Alınan numunelerin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazıyla yapılan ön analizinde maddenin eroin olduğu anlaşıldı. Yasal yükün içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 512 kilogram eroin ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak üç farklı ilde yürütülen operasyonlarda olayla bağlantılı şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediliyor.