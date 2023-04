Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, deprem felaketinden sonra Antalya’ya gelen depremzede aileleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını dinliyor. Başkan Esen, afetzedelerin bölgede yaşamlarını yeniden düzene sokabilmeleri için kalıcı çözümlerin şart olduğunu söyledi.

6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinden sonra evini kaybeden binlerce vatandaş Türkiye’nin farklı şehirlerine taşınmak zorunda kaldı. Antalya’ya gelen birçok afetzede, kentin çeşitli yerlerinde ikamet ediyor. Deprem mağduru olan Murat Başkara, yaşanan felakette evinin yıkıldığını bu yüzden Antalya’ya gelerek bir yakınlarının evinde misafir olduklarını dile getirdi. Ailesinden geriye kalanların hala Adıyaman’da olduğunu ve çadırda kaldıklarını söyleyen Başkara, bölgeye giden yardımlar olmadan günlük ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını dile getirdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Başkara ailesini misafir oldukları evde ziyaret ederek hem başsağlığı diledi hem de ihtiyaçlarını kendilerinden dinledi.

"Temel ihtiyaçlar karşılanacak"

Ailenin market ihtiyacını giderebilmesi için belediye olarak destek çıkacaklarını belirten Başkan Esen, ayrıca elektrik, su ve diğer faturaları da kişisel olarak üstleneceğini kaydetti. Bu zorlu süreçte dayanışmanın çok önemli olduğunu ifade eden Esen, yetkili mercilerin bir an önce deprem bölgesinde kalıcı çözümler bulması gerektiğini dile getirdi. Konyaaltı Belediyesi olarak bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Esen, “İmkanlarımızı zorlayarak bölgede yaraları sarmaya devam ediyoruz. Ama bu yardımlar geçici çözümler. Bunun yerine bölgedeki yurttaşlarımızın yaşamlarına devam edebilecekleri çözümler aranmalı. Kısmi yardımlarla bu olacak iş değil. Yeniden iş yerlerinin açılması ve günlük yaşama dönülmesi üzerine çalışmalar yapılmalı. Bölgede eğitimden sağlığa her şey aksadı. Şu an orada birçok aile zar zor yaşamını sürdürüyor. Birkaç ay sonra yeniden kış gelecek. İnsanlar o soğukta çadırda veya konteynerde kalamaz. En azından barınma sorunu için geçici konutlar inşa edilmeli” şeklinde konuştu.