Konyaaltı Yeni Mahalle’de bulunan ve eğitim faaliyeti vermeyen Körler İlkokulunu ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, okulda yenileme çalışması yaptıklarını ve yakında sürpriz bir proje ile hizmete açacaklarını duyurdu.

Konyaaltı Yeni Mahalle’de bulunan ve eğitim faaliyeti vermeyen Körler İlkokulunu ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, okulda yenileme çalışması yaptıklarını ve yakında sürpriz bir proje ile hizmete açacaklarını duyurdu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sürpriz bir proje hazırladıklarını duyurdu. Yeni Mahalle’de bulunan Körler İlkokulunu ziyaret eden Başkan Esen, faaliyet dışı olan okulda yenileme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Proje hakkında detayları daha sonra paylaşacağını kaydeden Esen, okulla ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra bambaşka bir görünüme kavuşacağını belirtti. Bölgedeki incelemelerden sonra vatandaşlarla da sohbet eden Esen, "Halkımızın sesine kulak verdiğimiz için neyi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Çünkü halkımız bize ne yapmamız gerektiğini, neye ihtiyaçları olduğunu zaten söylüyor. Tepeden inme ve hiçbir amaca hizmet etmeyen projeler yerine, yurttaşlarımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak projeler üretiyoruz. Körler İlkokulunda yaptığımız proje de budur. Bölge halkımıza her anlamda katkı sağlayacağına inanıyorum. Detayları ilerleyen zamanda yurttaşlarımız ile paylaşacağız" şeklinde konuştu.