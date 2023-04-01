Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Aynur-İrfan Kamil Bileydi Yaşlı Kreşinde kurdukları iftar sofrasında depremzede vatandaşlar ile buluştu.

Konyaaltı Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Antalya’ya gelen depremzede aileler için belediye bünyesinde bulunan Aynur-İrfan Kamil Bileydi Yaşlı Kreşinde iftar sofrası kuruldu. İftarda depremzedeler ile bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yurtlarda ve Antalya’nın çeşitli yerlerinde kalan ailelerin ihtiyaçlarını dinledi. İftarda kısa bir konuşma yapan Başkan Esen, deprem bölgesinde yaptıkları çalışmaları paylaştı. Şimdiye kadar bölgeye yaklaşık 80 yardım tırı gönderdiklerini kaydeden Esen, “Deprem bölgesinde koordinasyon merkezi kurduk. Göksun-Elbistan arasındaki eski yol üzerinde. Bizim oraya gönderdiğimiz araçlar, ihtiyaç duyulan gıda maddesi temizlik vb. malzeme kolilerini köyleri dolaşarak dağıtıyorlar. Maraş bölgesinin koordinasyonunu Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Mansur Yavaş yapıyor. Görev dağılımında bize de o bölgenin köylerini verdiler. O bölgedeki köylerin gıda ve temel ihtiyaçlarını biz elimizden geldiğince karşılıyoruz. Oradaki görevimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

konteyner ve çadır desteği

Deprem bölgesinden gelen taleplere göre yardım tırları göndermeye devam ettiklerini söyleyen Esen, son olarak iki tır su gönderdiklerini, Salı günü ise 2 tır daha yardım kolisi göndereceklerini belirtti. Bölgedeki koordinasyon merkezinde her hafta sonu cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandıklarını ifade eden Esen, sözlerine şöyle devam etti, “Bölgeye 100’ün üzerinde konteyner gönderdik. Çünkü kırsalda kurulan konteyner kentler, köylünün işini görmez. Bunu çok iyi biliyoruz. Kimisinin hayvanı var, bahçesi var. Kimisinin de yaşlısı, hastası var, evinde uzağa gidemiyor. Ayrıca haftada hemen hemen 50 çadır gönderiyoruz. Soğuk iklimlere dayanıklı çadırlar. Bize ulaşan tüm taleplere elimizden geldiğince karşılık veriyoruz.”