Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Cihan Çelik’in, eşeğiyle kurduğu dostluk herkesi kıskandırıyor.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Cihan Çelik’in, eşeğiyle kurduğu dostluk herkesi kıskandırıyor.

İlçeye bağlı Nebioğlu köyünde yaşayan 26 yaşındaki Cihan Çelik, 4 yıl önce babasının bir ayı saldırısında yaralanması sonrası köyde ailesinin hayvanlarına bakmaya başladı. Çelik, babasının 2017 yılında odun taşımak için aldığı eşeğin köyde kapıyı kendi başına açması sonrası videolar çekmeye başladı. Çelik, bu süreçte eşeğiyle sıkı bir dostluk kurdu. Elma, mandalina ve ekmek gibi yiyeceklerini eşeğiyle paylaşan Çelik, o anları da sosyal medya hesabından paylaşıyor. Köyde kendi yaşıtı olmayan Çelik, eşeği, inekleri ve köpekleriyle arkadaşlık yapıyor.

Çelik, 2017 yılında odun çekmek için aldıkları eşeğin daha sonra kapı açtığını fark ettiğini belirtti. Çelik, "Kuzenim bana ’bunu sosyal medyada kullan’ dedi. Şahsen hayvanlarla bir şey çekmekten utanıyordum. Ondan sonra sosyal medya hesabına kapı açma videosu yükledim. Ondan sonra patladık gittik" dedi.

"Evde ne pişerse onunla paylaşıyorum"

Eşeğiyle geçirdiği günler hakkında bilgi veren Çelik, “Bunun yanına gelirim, bir şeyler yeriz. Sonra video çekeriz. Arkamdan koşturmaya çalışırım ve gelir peşimden koşar. Bunun yanında ineklerim ve köpeklerimle vakit geçiriyorum. Bana çok alıştı. Annem ve babamdan çok korkuyor. Onlara çok yaklaşmaz. Bana çok alıştı. Ona gözüm gibi bakıyorum. Evde bir şey pişsin ondan getirip yediriyorum" diye konuştu.

Eşeğini sosyal medyada paylaşmasına insanların güzel tepkiler verdiğini aktaran Çelik, "Ben elimden geldiğince köy hayatını göstermek istiyorum. İnsanlar özlüyorlar köy hayatını" dedi.

2019 yılında babasının ayağını ayı ısırdığını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Ben daha sonra köye gelmek zorunda kaldım. Köyde hayvanlarımız vardı, annem kendi bakamayacaktı. İşten ayrılıp köye geldim. Ondan sonra sosyal mecralarda patladık gitti. Güzelce izleniyoruz. Köyde arkadaşım yok. Yaş grubum hiç yok, hep yaşlı var. Köyümü seviyorum, arkadaş olmasına gerek yok bunlar bana yetiyor".

Çelik, videoları izleyenlerin köye gelip eşek ile fotoğraf çektirmek istediğini kaydetti.