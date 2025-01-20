Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAĞ), Alapınar-Sakarıkaracaören arasında 20 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu ve Alpu Kaymakamlığı iş birliğiyle turizme kazandırılan Alapınar - Sakarıkaracaören doğa yürüyüş parkurunda 20 kilometrelik bir doğa yürüyüşü yapıldı. Katılımcılar, İtalyanlar tarafından inşa edilmiş köyün el değmemiş çevresi ve eşsiz manzası eşliğinde doğayla iç içe keyifli bir yürüyüş deneyimi yaşarken, güzel havayı da değerlendirme fırsatı buldu. Doğa yürüyüşçüleri, turistik açıdan Eskişehir’in önemli köylerinden biri olan Alapınar - Sakarıkaracaören’deki zorlu parkuru tamamladıktan sonra Sakarıkaracaören köyüne ulaştı. ESDAĞ doğa yürüyüşlerine liderlik eden milli sporcu Gökay Konuk, bu etkinliklerin her pazar düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirterek, tüm Eskişehirlileri etkinliklere katılmaya davet etti.