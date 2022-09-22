Esenyurt Belediyesi iş arayan vatandaşlar ile işveren firmaları buluşturdu.

Esenyurt Belediyesi iş arayan vatandaşlar ile işveren firmaları buluşturdu.

Belediye ayını zamanda, her gün 1 saat gerçekleştirilen mülakatlar öncesinde etkili iletişim yöntemleri, işçi hakları ve sorumluluklarını hatırlatan eğitimler düzenliyor.

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) tarafından Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde işsiz vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla oryantasyon eğitimi gerçekleştirdi. 3 yılda 43 bin 500’ün üzerinde kişiye iş bulan ESBİM, “İş Hayatında İletişim ve Beden Dili, İş Etiği ve Ahlâkı, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazası Nasıl Önlenir, İşçi Hakları ve Sorumlulukları” gibi konularda vatandaşları bilgilendiren ESBİM, bu eğitimlerle iş arayan vatandaşlara mülakatlarda destek oluyor. Her sabah bir saat olarak gerçekleştirilen eğitimlerin ardından katılımcılara eğitim sonunda katılım belgesi veriyor.

Vatandaşların yanındayız

“Biz Esenyurt’u işsizliğin en az olduğu ilçe haline getirmek istiyoruz” diyen Yerel Hizmetler Müdürü Murat Boduroğlu, “ESBİM olarak günlük 8-10 mülakat yapmaktayız ama bu mülakatları yapmadan önce vatandaşlarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği, İşçinin ve İşverenin Hakları ile mülakatlara girdiklerinde gelebilecek sorulara nasıl cevap vermeleri ile ilgili genel bilgilendirmeler yapıyoruz. İş güvenliğine önem veriyor, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmaları için eğitimler verip ardından katılım sertifikası ile taçlandırıyoruz. Firmalarımız da bundan çok memnun. Bu sertifika vatandaşlarımızın da aslında işe girişinde bir ayrıcalık sağlıyor. Esenyurt Belediyesi olarak tamamen vatandaşların yanındayız. Her gün mutlaka vatandaşlarımıza bu eğitimleri veriyoruz” diye konuştu.

“Çok güzel geri dönüşler alıyoruz”

Mülakat öncesi eğitim veren Hatice Ergen, bu uygulamanın vatandaşlar tarafından takdirle karşılandığını ifade etti. Ergen, “Eğitimlerimizdeki amaç, ‘Vatandaşlarımız iş hayatında ve normal hayatlarında etkili iletişim ve beden dillerini nasıl kullanıyorlar? İşçi haklarını biliyorlar mı? İşveren haklarını biliyorlar mı ya da işçi sağlığı ve güvenliğinde nelere dikkat edecekler? Mülakatlarda ne tür sorular çıkar?...’ gibi konularda +1 değer kazandırmak. Eğer biz ESBİM olarak vatandaşlarımıza +1 değer kazandırabiliyorsak, farkındalık oluşturabiliyorsak ne mutlu bize. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Sosyal medyadan bize ulaşan vatandaşlarımız şükranlarını iletiyor. ‘Daha önce mülakatlarda elim ayağım birbirine giriyordu, şimdi burada verilen eğitimler sayesinde kendimi fark ettim’ diyen vatandaşlarımız oluyor. Biz Esenyurt Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hem işçi ve işveren haklarını öğretiyor hem kendilerinde olan potansiyeli dışarıya çıkarmalarına yardımcı oluyor hem de istihdam edilmelerini sağlıyoruz” dedi.