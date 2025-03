Esenyurt Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlediği İstihdam Fuarı ile kadınlara iş fırsatları sundu. 40 firmanın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Esenyurtlu kadınlar işverenlerle birebir görüşme imkanı buldu.

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Esenyurtlu kadınları unutmayarak anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kadınların iş fırsatları yakalaması amacıyla gerçekleştirilen İstihdam Fuarı’nda, kadınlar işveren firmalarla birebir görüşme imkanı buldu ve hayallerindeki işe kavuşmak için ilk adımı attı. Esenyurt Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen mülakatlara 40 farklı firma katılım sağladı. Bu etkinlik sayesinde yüzlerce Esenyurtlu vatandaş, iş fırsatları ile buluşma şansı yakaladı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Esenyurt Belediyesine bu anlamlı organizasyon için teşekkür ederken, belediye yetkilileri ise benzer faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini belirtti.

"İnsan hayatının en önemli unsurlarından biri olan iş imkanlarını sizlere sunuyoruz"

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, benzeri hizmetlerin aralıksız olarak devam edeceğini ifade ederek, "Şehirlerin sultanı, sultanların şehri olan İstanbul’umuzun en güzel ve en büyük ilçelerinden biri olan Esenyurt’ta sizlerle birlikteyiz. Ramazan-ı Şerif’in ve Cuma gününün bereketiyle bu özel günde bir aradayız. ESBİM olarak yılın 365 günü, iş arayanlarla işverenleri buluşturduğumuz bir projeyle vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Bugün ise Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak için buradayız. Kadınların toplumun her alanında yer alması gerektiğini düşünüyor ve istihdam anlamında yeni olanaklar sunma amacını taşıyoruz. Bu vesileyle firmalarımızı çağırdık ve 50’ye yakın farklı pozisyonda iş imkânlarını sizlere sunuyoruz. Bugün bu etkinliğe katıldığınız için teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı iş imkânlarına kavuşursunuz, ailenize ve ekonominize katkıda bulunursunuz. Bu etkinlik yalnızca bugüne özel değil, her ay binlerce vatandaşımızı iş sahibi yapıyoruz. Esenyurt, 1 milyon 250 bin nüfusuyla Türkiye’nin en büyük ilçesi ve İstanbul’un sanayisinde önemli bir yer tutuyor. Şehrimizdeki iş hacmi oldukça büyük, bu yüzden iş arayan hiçbir vatandaşımızın işsiz kalmasını istemiyoruz. Günümüzün ekonomik şartları herkes için zorlu. İstanbul gibi büyük bir şehirde bir ailenin geçimini sağlamak kolay değil. Dolayısıyla aile içerisinde hem beyefendiler hem hanımefendiler çalışarak geçimlerini sağlıyor. Biz de bu doğrultuda eğitim durumunuza ve niteliklerinize uygun işlerle sizi buluşturmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta engelli kardeşlerimizi firmalarla buluşturduk ve birçok kişiyi iş sahibi yaptık. Belediyecilik anlayışımızı ’doğumdan ölüme’ şeklinde ifade ediyoruz. Hayatın her anında belediyemiz var; yeni doğan bebeklerimize hediyeler götürüyor, taziyelerde, acılı günlerinde hemşehrilerimizin yanında oluyoruz. Özellikle kadınlarımızın ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Bugün burada, insan hayatının en önemli unsurlarından biri olan iş imkanlarını sizlere sunuyoruz. Umuyorum ki hepiniz için hayırlı sonuçlar olur. Çevrenizde iş arayan vatandaşlarımızı da haberdar edebilirsiniz. Hepiniz için bereketli bir gün olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bu tür organizasyonlarda bir seferde çokça kişiye ulaşıyoruz"

İş arayan vatandaşlarla buluşmak için ESBİM’e gelen firma yetkilisi Kemal Akyazı, "Bugün Esenyurt Belediyesinin düzenlediği kadınlara özel istihdam fuarında, firmamızın personel ihtiyacını karşılamak için buradayız. Biz ESBİM ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Anlık ve acil personel ihtiyaçlarımıza karşı bu tür fuarlar gerçekten çok etkili oluyor. Normalde iş yerinde tek tek personel bulabiliyoruz, bir kişi ya da iki kişi. Ancak bu tür organizasyonlarda bir seferde çokça kişiye ulaşıyoruz. Bu da haliyle şirketimize olumlu bir katkı sağlıyor. Bu tür projeler hem bizim için faydalı hem de olumlu karşıladığımız, devam etmesini desteklediğimiz projeler" dedi.

"Belediyeye her geldiğimde memnuniyetle ayrılıyorum"

Belediyenin sağladığı bu anlamlı etkinlikten dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Aynur Bal ise, "Üç çocuk annesiyim ve ilkokul mezunuyum. Kırk yıldır Esenyurt’ta oturuyorum. Buraya iş için geldim. İşimden ayrıldım ve iş arıyorum. Belediyeye her geldiğimde memnuniyetle ayrılıyorum. Belediyenin çalışmalarından, düzeninden ve yardımseverliğinden çok memnunum, Allah razı olsun. Ne zaman bir işim düşse, belediyeye gittiğimde güler yüzle karşılanıyorum ve işlerim halloluyor, çok şükür. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.