İş arayanları ve işverenleri buluşturan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), istihdamın öncüsü olmaya devam ediyor. Mezun olduktan sonra iş bulmakta zorlanan Sebiha Öktem ve Şehri Kılıçalp, ESBİM tarafından işe yerleştirildi.

İş arayanları ve işverenleri buluşturan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), istihdamın öncüsü olmaya devam ediyor. Mezun olduktan sonra iş bulmakta zorlanan Sebiha Öktem ve Şehri Kılıçalp, ESBİM tarafından işe yerleştirildi.

Esenyurt’ta binlerce kişiyi iş sahibi yapan ESBİM, yaşamlara dokunmaya devam ediyor. Mezun olduktan sonra birçok firmanın tecrübe ve deneyim isteğinden dolayı iş bulamadıklarını söyleyen Sebiha Öktem ve Şehri Kılıçalp’a ESBİM umut oldu. Aynı firmada işe yerleştirilen Öktem ve Kılıçalp, böyle bir istihdam imkanı sağladığı için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

“Her çaldığım kapı deneyim istiyordu”

2018 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olan ve tecrübesi olmadığı için iş bulamadığını belirten Şehri Kılıçalp, “Mezun olduktan sonra iş aramaya başladım. Tecrübe istedikleri için bir süre iş bulamadım. Mali müşavirlik sınavına girdim ve kazandım. Üç ay boyunca iş aradım. Her çaldığım kapı deneyim istiyordu. Arkadaşlarımdan ESBİM’i duydum ve gittim. Hemen yardımcı oldular. Güzel yönlendirmeler oldu ve burada işe başladım. Deneyimsiz olduğum için de burada kendimi geliştireceğim” şeklinde konuştu.