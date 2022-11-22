Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan sanayi sektöründe mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu olan mesleklerde belgelendirme faaliyetleri yürüten ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi 4 şehir ve 62 firmada bin 43 çalışanı belgelendirdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan sanayi sektöründe mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu olan mesleklerde belgelendirme faaliyetleri yürüten ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi 4 şehir ve 62 firmada bin 43 çalışanı belgelendirdi.

Metal, makine, ulaştırma-lojistik ve plastik-kimya olmak üzere; 4 ana sektör, 13 meslek dalında Eskişehir’deki tek ve yetkili kurum olarak belgelendirme faaliyetleri yürüten ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi sanayideki çalışanların mesleki bilgi kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede 4 şehir ve 62 firmada belgelendirme çalışması yürüten merkez, sınavlarını başarıyla tamamlayan bin 43 çalışanı belgelendirdi.

Bin 43 çalışana mesleki yeterlilik belgesi verildi.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve ESBEM A.Ş. Başkan Vekili Yavuz Ayva, Eskişehir’deki tek yetkili firma olarak kuruldukları günden bu yana sanayicilerin hizmetinde olduklarını söyleyerek, “Merkezimiz 4 ana sektör, 13 meslek dalında en iyi hizmeti sunmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Sadece ilimizdeki sanayi kuruluşlarında değil çevre illerde de faaliyetini sürdüren merkezimiz 2021 ve 2022 yıllarında yoğun şekilde belgelendirme çalışması yürüttü. Hizmeti sanayicilerin ayağına götüren ESBEM, kısa sürede sanayicilerimizin tercih ettiği kurum haline gelmiştir. Merkezimiz kısa sürede 4 şehirde 62 firmada Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) belirlediği standartlarda belgelendirme çalışması yapmış, yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan bin 43 çalışan mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanmıştır” dedi.

ESBEM sanayicilerimizin kuruluşudur

ESBEM’in, Eskişehir’de üretim yapan tüm sanayicilerin bir kuruluşu olduğunu söyleyen Ayva, “ESBEM kurulana kadar Eskişehir’de belgelendirme çalışması yürüten bir firma yoktu. İlimizde ve bölgemizde üretim yapan firmalar bu alanda dışarıdan başka illerdeki kuruluşlardan destek almak durumunda kalıyordu. Zaman zaman da bazı sorunlarla karşılaşıyorlardı. Sanayicilerimizin mağduriyetini gidermek, hızlı ve güvenilir şekilde hizmet almalarını sağlamak adına Eskişehir OSB olarak ESBEM’i kurduk. Eskişehir’deki tek yetkili firma olan merkezimiz, uzman kadrosuyla çok kısa sürede önemli çalışmalara imza atarak sanayicimizin takdirini kazandı. Şunu belirtmek isterim ki burası sadece Eskişehir OSB’nin değil bölgemizde ve ilimizde faaliyet gösteren tüm sanayicilerimizin kuruluşudur” diye konuştu.

Uzman kadromuz ile sanayicilerimizin yanında ve hizmetindeyiz

ESBEM Başkan Vekili Ayva, 7 gün 24 saat Eskişehir sanayisinin hizmetinde olmaya devam edeceklerini belirterek, “Eskişehir’in yerli firması olan, sanayi kuruluşların mesleki yeterlilik ihtiyaçlarını karşılayan merkezimiz uzman kadrosu ile hafta içi ve hafta sonu gözetmeden 7/24, Eskişehir sanayisinin yanında ve hizmetinde yer almaya devam edecek” ifadelerinde bulundu.