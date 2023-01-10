Eskişehir OSB tarafından kurulan ve sanayi sektöründe mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu olan mesleklerde belgelendirme faaliyetleri yürüten ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezinde, sanayi kuruluşlarının çalışanlarını belgelendirmek amacıyla 2 günde 6 farklı alanda 13 yazılı ve uygulamalı sınav gerçekleştirdi.

Eskişehir OSB tarafından kurulan ve sanayi sektöründe mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu olan mesleklerde belgelendirme faaliyetleri yürüten ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezinde, sanayi kuruluşlarının çalışanlarını belgelendirmek amacıyla 2 günde 6 farklı alanda 13 yazılı ve uygulamalı sınav gerçekleştirdi.

Metal, makine, ulaştırma-lojistik ve plastik-kimya olmak üzere; 4 ana sektör, 13 meslek dalında Eskişehir’deki tek ve yetkili kurum olarak belgelendirme faaliyetleri yürüten ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi sanayideki çalışanların mesleki bilgi kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Uzman kadrosuyla Eskişehir ve bölge sanayisi için hızlı çözümler üreten ve önemli çalışmalara imza atan merkez 2 günde 6 farklı alanda 13 yazılı ve uygulamalı sınav gerçekleştirerek zor bir başarıya imza attı.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve ESBEM A.Ş. Başkan Vekili Yavuz Ayva, Eskişehir’in tek yetkili firması olarak sanayicilerin taleplerine hızlı şekilde cevap verdiklerini aktararak, “Sanayicilerimizin hızlı ve güvenilir şekilde hizmet almalarını sağlamak adına Eskişehir OSB bünyesinde faaliyet gösteren merkezimiz, Eskişehir’deki tek yetkili firma olan olarak uzman kadrosuyla çok kısa sürede önemli çalışmalara imza attı. Sanayicimizin büyük takdirini kazandık. Bunu da geçtiğimiz yıllarda yoğun şekilde yapmış olduğu belgelendirme çalışmalarıyla da ispat ettik. Merkezimiz geçtiğimiz hafta bölgemizde faaliyet gösteren farklı firmalarda iki günde köprülü vinç (seviye 3), endüstriyel taşımacılık ve transpalet (seviye 3), direnç nokta kaynak ayarcısı (seviye 4-seviye 3), Endüstriyel taşımacılık-forklift (seviye 3), Metal levha işleme operatörü (seviye 4), NC/CNC operatörü (seviye 3) alanlarında toplam 13 yazılı ve uygulamalı sınav gerçekleştirdik. Belgelendirme merkezleri genel olarak kısa sürede bir ya da iki sınav gerçekleştirebilirken, ESBEM olarak iki günde faklı firmalarda toplam 13 sınav yaparak bir zoru başardık. Ekibimizi üstün gayretlerinden dolayı tebrik ediyor, ayrıca bize güvenen ve bizi tercih eden sanayicilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

ESBEM Başkan Vekili Ayva, 7 gün 24 saat Eskişehir sanayisinin hizmetinde olmaya devam edeceklerini belirterek, “Eskişehir’in yerli firması olan, sanayi kuruluşların mesleki yeterlilik ihtiyaçlarını karşılayan merkezimiz uzman kadrosu ile hafta içi ve hafta sonu gözetmeden 7/24, Eskişehir sanayisinin yanında ve hizmetinde yer almaya devam edecek” ifadelerinde bulundu.