ESBAŞ Gıda İşletmeleri, 9. Alanya Altın Kepçe Aşçılar Uluslararası Yemek Yarışmasından 11 kategoride altın madalya ve ekip yarışmasında birincilik madalyası kazandı. Yarışmaya 5 aşçı ve 2 stajyer ile katılan ESBAŞ Gıda İşletmeleri ekibi, 49 ülkeden ve Türkiye genelinden 2 bin şef ve aşçının katıldığı bu festivalde elde ettiği bu başarı ile gastronomi dünyasındaki yetkinliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.İZMİR (İGFA) - 2019 yılından bu yana birçok yarışmadan altın madalya ve birincilik dereceleri ile dönen ESBAŞ mutfak ekibi, 21 Aralık 2024 tarihinde Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonunun düzenlediği 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günlerinde ‘Yılın Altın Genç Şefi’ ödülünü, 2023 yılında da 8. Gastronomi Alanya Uluslararası Yemek Yarışmasında da 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştı.

PANELDE EGE MUTFAĞINI ANLATTILAR

9. Alanya Altın Kepçe Aşçılar Uluslararası Yemek Festivaline de ev sahipliği yapan “2. Alanya Otel, Restoran, Kafe Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Fuarı” kapsamında düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan ESBAŞ Gıda İşletmeleri Direktörü Soner Arslan ve Ürün Geliştirme Takım Lideri Nur Biçimveren Ertaş, Ege mutfağının fonksiyonel beslenmeye etkilerini anlattılar.

ESBAŞ’TA YEMEĞİN 14 BİN YILLIK TARİHİ SERGİLENİYOR

Ege Serbest Bölgesinde günde 25 binden fazla kişiye yemek üreten ESBAŞ Gıda İşletmeleri A.Ş., Türkiye’nin en modern yemek üretim tesislerinden birini işletiyor.

Yalın üretim felsefesi ve teknikleri ile planlama süreci tam otonom yönetilen ESBAŞ Gıda Üretim Farikasında ayrıca insanlığın ilk çağlarından günümüze kadar yemek kültüründe yaşanan değişikliklerin yazılı ve görsel materyallerle anlatıldığı ‘ESBAŞ Gastronomi Sergi Alanı’ da bulunuyor.

Burada insanlığın ateşi kullanmaya başlamasıyla birlikte ilkel beslenme alışkanlıklarında ne tür değişiklikler olduğundan, pişirme ile başlayan beslenme alışkanlıklarının ilkel dönemde kadın-erkek rollerinde yarattığı değişikliğe, mutfak kavramının oluşmasını sağlayan etkenlere ve toplu yemek üretiminin ilk nerede başladığına kadar yemeğin tarihçesi çok geniş perspektifte sergileniyor.

Ziyaretçiler, ilkel dönemden günümüze kadar yemeğin tarih içinde geçirdiği değişimi yazılı ve görsel materyallerle anlatıldığı sergi alanını gezerken, menü, restoran kavramlarının nasıl çıktığını ve dünyadaki ilk restoranın nerede açıldığını da öğreniyor. Modern mutfaklardaki rollerin ilk nerede ortaya çıktığını ve hangi pozisyondaki mutfak görevlisinin ne iş yaptığı da sergi alanında verilen bilgiler arasında.

ESBAŞ, Ege Serbest Bölgesi içinde alakart hizmet veren ESBAŞ Restoran’da dünya ve Türk mutfaklarından lezzetler sunmakta, aynı zamanda müşterilerine fast food ürün seçenekleri ile hizmet veren Food Court ve çalışanlara tabldot yemek sağlayan ESBAŞ Kafeteryayı işletmektedir. Firma ayrıca, bölgedeki özel etkinliklerde bölgedeki firmalara catering hizmeti de vermektedir.