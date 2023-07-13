Eskişehir Amatör Olta Balıkçıları Ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Takıl, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan boğulma vakalarına karşın bir takım uyarılarda bulundu.

Çeşitli sebeplerle, bilinçsizce akarsu ve göletlere giren vatandaşlardan bazıları boğularak hayatını kaybediyor. Ülke genelinde sıcak havalarla birlikte artan vakalara karşı yetkililerden uyarılar devam ediyor. Eskişehir’de de yaşanan boğulma vakaları sonrası duruma karşı vatandaşları bilinçlendirmek isteyen Eskişehir Amatör Olta Balıkçıları Ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Takıl, bir dizi uyarılarda bulundu. Başkan Takıl, “Ülkemizde yaz aylarının başlaması ve havaların sıcak olması sebebi ile birçok vatandaşımız bulunduğu yerlerde olan göl ve göletlere, serinlemek amacı ile ya da suya düşürdükleri farklı eşyalarını almak için girmekteler. Gerekli tedbir ve önlemler alınmadığı takdirde bu durumlar boğulmalar ve üzücü durumlar ile karşılaşmamıza sebep olmaktadır. Bunun sebebi ise, bulunduğumuz göl veya gölet güçlü rüzgârlar alıyorsa ani akıntılar kaçınılmazdır. Su yüzeyinden karaya doğru esen rüzgarlar, büyük su kütlelerini karalara doğru iterler. Bu su, bir şekilde geri dönmek zorundadır. İşte bu, ani su altı akıntılarının oluşmasına neden olur. Su, kıyılardan gölün orta kısımlarına dönerken beraberinde insanları da dibe çekip sürükler. Bu nedenle girilecek gölün tehlike faktörleri araştırılmalı ve buna göre önlemler alınmalıdır. Dernek olarak üyelerimiz ile düzenli şekilde eğitimler vermekteyiz. Her dernek üyesi aldığı bu eğitim ve fikir alışverişleri neticesinde gitmiş olduğu göl veya gölette yüzmek için kesinlikle girmez. Avlanacağı gölette can yeleği, acil durum düdüğü, gece ise aydınlatma ışığı ve uygun bot ekipmanı ile kontrollü şekilde sadece av ve yemleme için suya kontrollü şekilde girebilir. Ayrıca tüm bu tedbirlerin yansıra tek başına kesinlikle hareket etmez yanında bir kişi ve onları karada takip eden bir kişi olması gerekmektedir. Sonuç olarak su değil eğitimsizlik ve bilgisizlik insanların boğulmasına sebep olmaktadır, bu vesile ile tüm vatandaşlarımızı göl ve göletlere yüzmek için girmemeleri konusunda bir kez daha uyarıyoruz. Tüm olta balıkçılarının mevcut kurallara riayet etme zorunluluklarını hatırlatıyoruz” dedi.