Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Şubat’ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde fedakarlık gösteren yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerine Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı verildi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende Eyüpsultan Belediyesi’nin ESAY birimine de Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişan verildi. Depremin ilk gününden itibaren İskenderun Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına 13 personeliyle katılan Eyüpsultan Belediyesi’nin ESAY birimine nişanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay verdi.

“ESAY ekibimizle gurur duyuyoruz”

ESAY arama kurtarma ekibiyle gurur duyduklarını ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Önce AFAD’ın tatbikatını başarıyla tamamlayarak Akreditasyon Belgesi aldık, sel ve yangın felaketlerinde en önde mücadele verdiler ve son olarak da deprem bölgesinde canları pahasına hayat kurtarmaya gayret ettiler. Ekibimizle gurur duyuyoruz. İnşallah ülkemiz bir daha bu felaketleri yaşamaz” dedi.