Cumhuriyetin ikinci yüzyılında; Erzurum Kongresinin önemi ve günümüze yansımaları kapsamında Ankara’da Erzurum Sosyal İktisadi Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) tarafından bir program düzenlendi.

Etkinlikler Ankara Cebeci Asri Mezarlıkta Cevat Dursunoğlu’nun mezarını ziyaret edilerek başladı. Vakıf genel merkezinde düzenlenen panelde Hafız Abdulkadir Şehitoğlu tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve tüm şehitler için yapılan duadan sonra kısa bir konuşma yapan ESAV Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur; “Erzurum Kongresinin İstanbul’un içinde bulunduğu son duruma karşı yüce Türk Milletinin top yekun hareket etmesini sağlayan ana nüve olduğunun altını çizerek; ’’Birinci Dünya Savaşı yenilgisi ile oluşan, Mütareke koşulları ile Anadoluyu işgale kalkışan ve işgal eden emperyalist devletlere karşı, yüce Türk Milletinin iradesiyle Anadolu da kurulan; Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin öncülüğü ile Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlayan ve Anadoluyu ateşleyen hareket 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve alınan kararlardır. Anadolu’da vatan sevgisiyle hars olmuş, esareti hiçbir zaman kabullenmemiş olan yüce Türk Milletinin" Parolası vatan, işareti namustur’’ diye, dışarıdan yapılan emperyalizmin ihracına karşı, önce bağımsızlığımıza kavuşma harekatının ateşlendiği Türk Milletinin şahlanışının taçlandığı, kaderinin belirlendiği Erzurum kongresinin 104 yılı Türk Milletine kutlu olsun dileğiyle, kongre çalışmalarına katılan, katınılmasını sağlayan ve bu yönde Teşvik ederek yönlendiren tüm ecdadımızı, başta Gazi Mustafa Kemal paşa olmak üzere rahmetle, minnetle anar, aziz hatıralarını saygıyla yad ederim.’’ dedi.

Panelde Av. Erdem Akyüz” “Erzurum Kongresine giden süreç” ve Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur “Cumhuriyetimizin aynası 23 Temmuz, günümüze yansımaları” konularında katılımcılara hitap ettiler. THM sanatçısı Taşkın Altuner ve halk ozanları Yakup Temelli, Beyzade Aslan ile Ali Oltulu Kahramanlık türküleri ile düzenlenen programa renk kattılar.