Elektrikli araç şarj istasyonu operatörü Eşarj ile elektrikli araç kiralama platformu Voltify, güçlerini sürdürülebilir bir gelecek için birleştirdi. Eşarj sayesinde enerji kaynağını güneş ve rüzgârdan alacak Voltify araçları, doğa dostu sürüş keyfini fiyat avantajlı abonelik ile sunabilecek.

Enerjisa Enerji’nin iştiraki olan ve Türkiye’de en fazla hızlı şarj istasyonuna sahip olan şirketlerinden biri olan Eşarj, 2023 yılı sonuna kadar 1000 istasyona ulaşma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Bununla beraber müşterilerine avantajlı şarjlanma imkanları sunmak amacıyla çalışmalarına son hız devam ediyor. Hızlı şarj istasyonuna Eşarj ile ulaşabilen müşterileri, kaynağının temiz enerji olduğu elektrikli şarj istasyonlarında kısa sürede şarjlanma deneyimini fiyat avantajı ile beraber elde ediyor.

Yapılan açıklamaya göre şirket, müşterilerine sunduğu deneyimi daha da iyileştirmek için elektrikli araç kiralama platformu Voltify ile iş birliğine imza atıyor. Bu iş birliği sayesinde platform müşterilerine özel Eşarj kartları teslim edilerek, halka açık Türkiye’nin 65 şehrindeki 640’ın üzerinde Eşarj istasyonunda avantajlı kullanım imkânı sunulacak. Voltify web sitesi voltify.com.tr üzerinden kolayca istedikleri elektrikli aracı kiralayan müşteriler, şirketin geniş şarj ağına sahip istasyonlarında avantajlı bir şekilde araçlarını şarj edebilecekler.

Yapılan iş birliğinin elektrikli araç kullanımının daha kolay ve erişilebilir olacağı bir ekosistem ortaya çıkaracağının altını çizen Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, “Elektrikli araçlar, çevre dostu teknolojileri ve düşük karbon salımı ile sürdürülebilirliğin temel taşlarından birini oluşturuyor. Elektrikli araç kullanımının bir macera olarak adlandırıldığı bir dönemi geride bıraktık. Artık toplum olarak sürdürülebilir bir dünya için ihtiyacın ne olduğunu ve buna yönelik hem bireysel hem de toplumsal olarak hangi aksiyonları almamız gerektiğini her geçen gün daha fazla anlıyoruz. Öte yandan Eşarj ve Voltify iş birliği ile elektrikli araç kullanımı sadece çevreci değil, fiyat ve deneyim avantajlı olacak. Voltify, Eşarj gibi sektöründe öncü bir şirket ve bu güçlü iş birliğinin her iki paydaşın müşterileri için ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Eşarj ile Voltify’ın güçlü bir sinerji ile çarpan etkisini ortaya çıkartması, müşterilerimizin elektrikli araç kullanımına yönelik kafalarındaki soru işaretlerini kaldıracak ve bu alanda yeni fırsatlar doğuracak. Amacımız, daha iyi bir geleceğe katkıda bulunmak ve müşterilerimize her zaman en iyi deneyimi sunmak” dedi.

Türkiye’de elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırma misyonuyla öne çıkan ve yüzde 100 Hedef Filo iştiraki olan platfom, elektrikli araç kullanımını daha sürdürülebilir bir dünya için yaygınlaştırmayı amaçlarken, müşterilerinin konforunu da düşünerek erişim imkanlarını artırıyor. Platformun bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik 3-12 aylık abonelik seçenekleri ile zengin bir elektrikli araç havuzuna erişim imkânı sağlaması, müşterilere yeni nesil elektrikli araçları deneyimleme özgürlüğü sunuyor. Platform, kullanıcıların sadece sürüş deneyimine odaklanmasını sağlayarak araçların bakım, sigorta gibi tüm detaylarını abonelik sistemi içinde uçtan uca yönetiyor.

Voltify Kurucu ve CEO’su Mehmet Yiğit, bu iş birliğinin platform abonelerine hem deneyim hem maliyet açısından fayda sağlayacağının altını çizdi. Yiğit, “Hedefimiz, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasının önünü açmak için kullanıcıların deneyimini her anlamda iyileştirmek. Şarjlanma ise elektrikli araç deneyiminin en önemli bileşenlerinden biri olduğundan, stratejik odak alanlarımızın başında geliyor” dedi.

Dijital süreci, basit ve hızlı süreçleri ile platform yeni bir araç kiralama deneyimi sunuyor. Platformun geniş portföyünde Tesla Model Y, MG ZS EV, Volvo C40 Recharge, Mercedes-Benz EQC, Hyundai Ioniq 5, Nissan Qashqai E-power, Opel Mokka, Skywell gibi önde gelen elektrikli araç modelleri yer alıyor. Hem Eşarj hem Voltify müşterilerine, birbirinden çok farklı ama ortak noktası doğa dostu olmaları olan bu araçları deneyimleme imkânı sunuluyor.