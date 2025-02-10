Elektrikli araç şarj çözümlerinde Türkiye’nin önde gelen firmalarından Eşarj, mobil uygulaması içine seyahat planlama özelliğini dahil etti.

Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji’nin yüzde yüz iştiraki olan Eşarj, müşteri deneyimini önceliklendirerek çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 7/24 hizmet veren çağrı merkezi, WhatsApp hattı üzerinden görüntülü arama desteği, özel şarj kredisi kampanyaları, ücretsiz mola alanı sunan Deşarj Noktası ve çeşitli müşteri kampanyalarıyla hizmetlerini sürdürüyor. Türkiye’nin dört bir yanına kurduğu hızlı şarj istasyonları kadar müşteri deneyimini de en üst düzeyde yaşatmak adına hedeflerini gerçekleştiren firma, müşterilerine fayda sağlayacak yeni alanlara yatırım yapmaya devam ediyor.

Şarj yüzdesine göre rotalama özelliği ile verimli seyahat planlanabiliyor

Seyahat planlama uygulaması ile yeni rotalama özelliği, elektrikli araç kullanıcılarının yolculuklarını daha güvenli ve planlı bir şekilde organize etmelerini sağlıyor. Bu özellik sayesinde Eşarj üyesi kullanıcılar, seyahat ettikleri güzergâh üzerindeki şarj istasyonlarını görüntüleyebiliyor ve rotalarını kişisel tercihlerine göre filtreleyebiliyor. Kullanıcılar konum izni verdikten sonra başlangıç ve varış noktalarını girdiklerinde, seyahat planlama özelliği sayesinde araçlarının pil yüzdesine göre en uygun şarj durakları otomatik olarak belirleniyor. Böylece sürücüler, yolculuk sırasında durak arama derdi olmadan kesintisiz ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşıyor. Ayrıca, araç marka ve modeli, menzil bilgisi, başlangıç ve varıştaki şarj yüzdesi gibi verilerle rotaları verimli şekilde hesaplanabiliyor. Harita ayarları ve filtreleme seçenekleri sayesinde ücretli yollar veya feribotlar tercihe göre eklenebiliyor. Kullanıcılar, oluşturdukları rotaları gelecekteki seyahatleri için de kaydederek planlamalarını daha pratik hale getirebiliyor.

Murat Pınar: "Her üç elektrikli araç kullanıcısından biri Eşarj’ı tercih ediyor"

Mobilitenin enerji, ulaşım ve dijital teknolojileri bir araya getiren çok boyutlu bir ekosistem olduğunun altını çizen Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, "Hem Türkiye’de hem de dünyada elektrikli araç şarj çözümleri alanındaki rekabet her geçen gün artıyor. Ancak biz, sektörün ilk ve en deneyimli şirketi olarak, sahip olduğumuz bilgi birikim ve teknolojik altyapımızla fark oluşturuyoruz. Hedefimiz; sadece hızlı şarj istasyonu sayısında lider olmak değil, aynı zamanda müşteri deneyiminde de benzersiz ve öncü bir konumda yer almak. Müşteri deneyimini pozitif yönde geliştiren yatırımlarımızın ve çalışmalarımızın sonuçlarını alıyoruz. Veriler bize her üç elektrikli araç kullanıcısından birinin, şarj operatörü olarak sadece Eşarj’ı tercih ettiğini gösteriyor. Bu da hız ve fiyat avantajı kadar deneyim farkının da öne çıktığını kanıtlıyor. Bizler de Eşarj olarak sunduğumuz hizmetlerin inovasyonu ve güvenilirliği ile kullanıcılarımıza rahatlık ve memnuniyet sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Yakup Aydilek: "Kullanıcılara konfor veren uygulamaları hayata geçiriyoruz"

Sektördeki öncü rollerini ve müşteri deneyimine verdikleri önemi vurgulayan Eşarj Genel Müdürü Yakup Aydilek, "Eşarj, Türkiye’nin ilk elektrikli araç şarj ağı operatörü şirketi olmanın sorumluluğu ile, Türkiye’deki elektrikli araç kullanıcılarını birçok yenilik ile tanıştırdı. Otomotiv markaları iş birliklerimiz ve ödeme kanallarında oluşturduğumuz avantaj ile öne çıkıyoruz. Bununla kalmayıp, müşteri deneyiminde sektöre ilham ve kullanıcılara konfor veren uygulamaları hayata geçiriyoruz. Eşarj’ı tercih eden müşterilerimiz, sadece geniş ve hızlı bir şarj ağına erişmekle kalmıyor, aynı zamanda teknolojik yeniliklerimizle donatılmış, güvenli ve verimli bir elektrikli araç deneyimi yaşıyor. Seyahat planlama uygulamamızdan tam donanımlı Deşarj Noktamıza, istasyon başından görüntülü arama desteğinden 7/24 aktif çağrı merkezimize tüm hizmetler, kullanıcılarımızın her adımda konforunu ve memnuniyetini artırmaya yönelik işliyor. Bizim için önemli olan, her zaman müşterilerimize en iyiyi sunmak, onların ihtiyaçlarını anlayarak beklentilerini aşmak ve bu deneyimi sürekli geliştirmek" dedi.