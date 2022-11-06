Uluslararası esans şirketi MG International Fragrance Company, Orta Doğu’nun en büyük ve prestijli ticaret fuarı Beautyworld Middle East’te Emre Erdemoğlu ile gerçekleştirdiği defileyle bir ilke imza atarak esans ve modayı buluşturdu.

Uluslararası esans şirketi MG International Fragrance Company, Orta Doğu’nun en büyük ve prestijli ticaret fuarı Beautyworld Middle East’te Emre Erdemoğlu ile gerçekleştirdiği defileyle bir ilke imza atarak esans ve modayı buluşturdu.

Ege İhracatçı Birlikleri Moda Tasarım Yarışması’nın moda endüstrisine kazandırdığı ünlü tasarımcı Emre Erdemoğlu’nun imzasını taşıyan Soul Space koleksiyonu, ilhamını MG International’ın Deeply Winds, Emptiness, Free Spirit, Hidden Desire esanslarından alıyor. Dört ana renk ve dört ana kokunun eşleştirildiği koleksiyon, lüks ve tutkulu malzemelerle değerli odunlar ve baharatlarla, dumanlı tatlı reçinelerin sıra dışı portresiyle, safran ve esrarengiz kuru amberin soyut ve modern karışımıyla, mest eden amberle, cesur ve kışkırtıcı odunla iletişim kuruyor. Her bir esans, dökümlü ipeksi üstlerle kombinlenen bol paça pantolonlar ve akıcı, değişken biçimlerden teatral ve şatafatlı tasarımlara kadar uzanan altlar ve daha cesur üstlerle kombinleniyor.

MG International Fragrance Company Kurumsal İletişim Müdürü Duygu Beşbıçak, “En yüksek kalite moda parçalarını ve Orta Doğu pazarı göz önünde bulundurularak oluşturulan lüks esans karışımlarını bütünleştirerek moda ve esans arasındaki büyüleyici ilişkiyi keşfetmek için ünlü Türk moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu ile işbirliği gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kokulardan ilham aldı

Uluslararası bir esans şirketi olan MG International’a özel bir koleksiyon çalışmaktan dolayı heyecan ve gurur duyduğunu belirten Erdemoğlu ise, yeni koleksiyonunu kokulardan ilham alarak oluşturduğunu söyledi. Erdemoğlu, "Kadın ve erkek maskülen tarzda kurguladığım koleksiyon, kendini özgür hisseden herkese hitap ediyor. Duygusu olan, ayakları yere basan, hem çok baskın dişil bir enerji var hem de çok maskülen bir tavrı var. Renkler ve kokuların kompozisyonu ile kendi kişiliği oturmuş ve zıt unsurları ile kendini kabullenmeyi savunan özgün, saygılı, yerel ve küresel hikayeler etrafında birleştirdiğim karakterleri oluşturdum" diye konuştu.