Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma ekibi (ESAK), Türkiye genelinde doğal afetlere müdahale etmek amacıyla AFAD’ın verdiği eğitimlere katıldı. Eğitimler sonucunda ekip, hem ilçede hem de Türkiye genelindeki afetlere müdahale edebilecek.

Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma ekibi (ESAK), Türkiye genelinde doğal afetlere müdahale etmek amacıyla AFAD’ın verdiği eğitimlere katıldı. Eğitimler sonucunda ekip, hem ilçede hem de Türkiye genelindeki afetlere müdahale edebilecek.

Esenyurt’ta yaşanacak olası doğal afetlere müdahale amacıyla Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından kurulan Esenyurt Belediyesi Sivil Savunma ekibi (ESAK), AFAD Eğitim Merkezi’nde eğitimlere başladı. Kentsel ve hafif arama kurtarma konularında teorik ve uygulamalı olarak eğitim alan ekip, bu eğitimler sayesinde afetlere anında müdahale edebilecek. Eğitim sonunda AFAD tarafından yapılan sınavda başarılı olanlar, Türkiye genelinde meydana gelen olası doğal afetlerde de görev alabilecek.

“ESAK, gönüllü personelden oluşuyor”

Ekibin belediye bünyesindeki gönüllü personelden oluştuğunu söyleyen ESAK Amiri Zekeriya Coşkun, “Ekibimiz 45 kişiden oluşuyor. İlk tur eğitimimizi tamamladık. Ardından AFAD’ın verdiği 3 haftalık bir eğitimden sonra sınava girerek akredite olacağız. Daha sonra hem ilçemizde hem de Türkiye genelindeki afetlere müdahale edebileceğiz. Başkanımızın talimatıyla hem ilçe genelindeki olumsuzluklarda hem de ilçe dışındaki afetlerde vatandaşlarımıza yardımcı olacağız” dedi.